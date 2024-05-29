JAKARTA - Produser musik elektrik sekaligus Disjoki asal Norwegia, Alan Walker memberi kejutan dengan mengunjungi Sekolah Al-Azhar, Medan, Sumatera Utara.
Alan Walker mengunjungi guru musik bernama Tri Adinata yang viral karena menyanyikan “Not You” miliknya bersama murid-muridnya.
Saat tiba di Sekolah Al-Azhar, Alan Walker langsung disambut meriah para murid maupun guru. Tidak banyak dari mereka juga mengabadikan momen kedatangan Disjoki internasional ini dengan telepon seluler mereka.
Dihadapan para murid Al-Azhar, Alan Walker juga meminta seluruh murid untuk tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya terlebih dalam hal bermusik.
Usai bertemu dengan Tri Adinata, Alan juga mengundang guru dan para murid yang viral tersebut untuk hadir di pertunjukannya bertajuk Walker World pada 8 Juni 2024.