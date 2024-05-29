Alan Walker ke Medan, Temui Guru Musik dan Siswa yang Viral Nyanyikan Lagunya

JAKARTA - Produser musik elektrik sekaligus Disjoki asal Norwegia, Alan Walker memberi kejutan dengan mengunjungi Sekolah Al-Azhar, Medan, Sumatera Utara.

Alan Walker mengunjungi guru musik bernama Tri Adinata yang viral karena menyanyikan “Not You” miliknya bersama murid-muridnya.

BACA JUGA: Begini Respons Alan Walker saat Diminta Mampir Lagi ke Rumah Raffi Ahmad

Saat tiba di Sekolah Al-Azhar, Alan Walker langsung disambut meriah para murid maupun guru. Tidak banyak dari mereka juga mengabadikan momen kedatangan Disjoki internasional ini dengan telepon seluler mereka.

Dihadapan para murid Al-Azhar, Alan Walker juga meminta seluruh murid untuk tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya terlebih dalam hal bermusik.

BACA JUGA: Alan Walker Diajak Gabung ke Grup Keluarga Usai Bagikan Nomor WhatsApp

Usai bertemu dengan Tri Adinata, Alan juga mengundang guru dan para murid yang viral tersebut untuk hadir di pertunjukannya bertajuk Walker World pada 8 Juni 2024.