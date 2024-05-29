Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Alan Walker ke Medan, Temui Guru Musik dan Siswa yang Viral Nyanyikan Lagunya

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |10:04 WIB
Alan Walker ke Medan, Temui Guru Musik dan Siswa yang Viral Nyanyikan Lagunya
Alan Walker Kunjungi SMA Al-Azhar Medan. (Foto: Okezone.com/Ahmad Ridwan)
A
A
A

JAKARTA - Produser musik elektrik sekaligus Disjoki asal Norwegia, Alan Walker memberi kejutan dengan mengunjungi Sekolah Al-Azhar, Medan, Sumatera Utara.

Alan Walker mengunjungi guru musik bernama Tri Adinata yang viral karena menyanyikan “Not You” miliknya bersama murid-muridnya.

Saat tiba di Sekolah Al-Azhar, Alan Walker langsung disambut meriah para murid maupun guru. Tidak banyak dari mereka juga mengabadikan momen kedatangan Disjoki internasional ini dengan telepon seluler mereka.

alan

Dihadapan para murid Al-Azhar, Alan Walker juga meminta seluruh murid untuk tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya terlebih dalam hal bermusik.

Usai bertemu dengan Tri Adinata, Alan juga mengundang guru dan para murid yang viral tersebut untuk hadir di pertunjukannya bertajuk Walker World pada 8 Juni 2024.

