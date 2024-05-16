Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pengumuman UTBK SNBT 2024 Kapan? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:40 WIB
Pengumuman UTBK SNBT 2024 Kapan? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini
Pengumuman UTBK SNBT 2024 Kapan? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Pengumuman UTBK SNBT 2024 kapan? cek jadwal lengkapnya di sini. Para peserta SNBT 2024 simak informasi berikut

Saat ini Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang 2 sedang berlangsung hingga tanggal 20 Mei 2024. Setelah gelombang ini selesai, para peserta akan menantikan hasil apakah mereka lolos seleksi ini.

Berdasarkan rangkuman okezone, Kamis (16/5/2024) pengumuman UTBK SNBT 2024 kapan? cek jadwal lengkapnya disini:

Menurut informasi dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), pengumuman hasil UTBK 2024 dijadwalkan pada 13 Juni 2024. Adapun jadwal lengkap dari rangkaian SNBT 2024 adalah:

Pendaftaran UTBK - SNBT: 21 Maret - 5 April 2024

Pelaksanan UTBK Gelombang 1: 30 April 2024 dan 2 - 7 Mei 2024

Pelaksanaan UTBK Gelombang 2: 14 Mei - 20 Mei 2024

Pengumuman hasil SNBT: 13 Juni 2024

Masa unduh sertifikat UTBK: 17 Juni - 31 Juli 2024

Peserta dapat mengikuti cara berikut untuk melihat hasil pengumuman UTBK SNBT 2024:

Masuk ke laman https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau laman mirror perguruan tinggi tujuan.

Masukkan nomor peserta.

Masukkan tanggal lahir peserta.

Klik lihat hasil.

1 2
