JAKARTA — Pengumuman UTBK SNBT 2024 kapan? cek jadwal lengkapnya di sini. Para peserta SNBT 2024 simak informasi berikut
Saat ini Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang 2 sedang berlangsung hingga tanggal 20 Mei 2024. Setelah gelombang ini selesai, para peserta akan menantikan hasil apakah mereka lolos seleksi ini.
Berdasarkan rangkuman okezone, Kamis (16/5/2024) pengumuman UTBK SNBT 2024 kapan? cek jadwal lengkapnya disini:
Menurut informasi dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), pengumuman hasil UTBK 2024 dijadwalkan pada 13 Juni 2024. Adapun jadwal lengkap dari rangkaian SNBT 2024 adalah:
Pendaftaran UTBK - SNBT: 21 Maret - 5 April 2024
Pelaksanan UTBK Gelombang 1: 30 April 2024 dan 2 - 7 Mei 2024
Pelaksanaan UTBK Gelombang 2: 14 Mei - 20 Mei 2024
Pengumuman hasil SNBT: 13 Juni 2024
Masa unduh sertifikat UTBK: 17 Juni - 31 Juli 2024
Peserta dapat mengikuti cara berikut untuk melihat hasil pengumuman UTBK SNBT 2024:
Masuk ke laman https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau laman mirror perguruan tinggi tujuan.
Masukkan nomor peserta.
Masukkan tanggal lahir peserta.
Klik lihat hasil.