Pengumuman UTBK SNBT 2024 Kapan? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Pengumuman UTBK SNBT 2024 Kapan? Cek Jadwal Lengkapnya di Sini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Pengumuman UTBK SNBT 2024 kapan? cek jadwal lengkapnya di sini. Para peserta SNBT 2024 simak informasi berikut

Saat ini Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang 2 sedang berlangsung hingga tanggal 20 Mei 2024. Setelah gelombang ini selesai, para peserta akan menantikan hasil apakah mereka lolos seleksi ini.

Berdasarkan rangkuman okezone, Kamis (16/5/2024) pengumuman UTBK SNBT 2024 kapan? cek jadwal lengkapnya disini:

BACA JUGA: Panitia SNPMB Pusat Pantau Penyelenggaraan UTBK SNBT di UNS

Menurut informasi dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), pengumuman hasil UTBK 2024 dijadwalkan pada 13 Juni 2024. Adapun jadwal lengkap dari rangkaian SNBT 2024 adalah:

Pendaftaran UTBK - SNBT: 21 Maret - 5 April 2024

Pelaksanan UTBK Gelombang 1: 30 April 2024 dan 2 - 7 Mei 2024

Pelaksanaan UTBK Gelombang 2: 14 Mei - 20 Mei 2024

Pengumuman hasil SNBT: 13 Juni 2024

Masa unduh sertifikat UTBK: 17 Juni - 31 Juli 2024

Peserta dapat mengikuti cara berikut untuk melihat hasil pengumuman UTBK SNBT 2024:

Masuk ke laman https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ atau laman mirror perguruan tinggi tujuan.

Masukkan nomor peserta.

Masukkan tanggal lahir peserta.

Klik lihat hasil.