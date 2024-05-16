Kisah Ira Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum Predikat Cumlaude

Kisah Ira Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum Predikat Cumlaude (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kisah Ira Sudjono meraih gelar Doktor Ilmu Hukum predikat cumlaude. Ira telah menjalani sidang terbuka promosi doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

Sidang promosi doktor tersebut diselenggarakan pada Selasa, 14 Mei 2024 di Fakultas Hukum Kampus A Universitas Trisakti.

Sidang diawali dengan pemaparan Ira selaku promovendus yang menyampaikan outline disertasi berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Penyerahan Protokol Akta Wasiat dari Notaris Pensiun Tanpa Pemegang Protokol Demi Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”.

Promovendus yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Jakarta Barat periode 2016-sekarang ini berhasil menjawab pertanyaan dari para penguji.

Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan berhak menyandang gelar Doktor.

Atas hal itu, Ira Sudjono saat ini tercatat sebagai Doktor ke-224 lulusan Universitas Trisakti.

Disertasi promovendus membahas tentang akta keterangan waris dan akta pembagian waris yang telah dibuat dan belum diserahkan ke pemegang protokol serta MPD.

Salah satu penyebab utama masalah ini adalah tidak ada notaris yang bersedia menjadi pemegang protokol atau notaris pensiun tidak mendapatkan notaris aktif sebagai pemegang protokol.

Dampaknya, masyarakat tidak dapat memperoleh salinan akta wasiat yang dibuat oleh notaris pensiun dan belum memiliki pemegang protokol.