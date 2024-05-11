3 Daftar Kementerian yang Buka Formasi Terbanyak di CPNS 2024

BEKASI - Berikut daftar Kementerian yang buka formasi terbanyak di CPNS 2024. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dibuka tahun ini dan beberapa kementerian sudah umumkan formasi yang dibutuhkan.

CPNS menjadi banyak incaran masyarakat, mulai dari freshgraduate hingga pekerja yang ingin berubah haluan menjadi PNS. Dengan banyak fasilitas yang diberikan, tidak heran jika seleksi ini dipenuhi para pendaftar.

BACA JUGA: 6 Fakta Seleksi CPNS 2024 hingga Formasi Sekolah Kedinasan yang Dibutuhkan

Masyarakat dapat menyusun strategi agar peluang diterima menjadi lebih besar, salah satunya dengan mendaftar di Kementerian dengan formasi CPNS terbesar.

Berikut daftar Kementerian yang buka formasi terbanyak di CPNS 2024:

BACA JUGA: 4 Daftar Instansi yang Belum Update Rincian Formasi CPNS 2024

1. Kementerian Agama

Formasi yang dibuka oleh Kementerian Agama berjumlah 110.553 orang. Posisi yang dibutuhkan diantaranya Guru Madrasah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik penempatan IKN dengan total kuota puluhan ribu.

Kemudian Kementerian Agama juga membutuhkan Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri hingga ribuan orang. Penyuluh Agama, Penghulu, dan Talenta Digital juga dibutuhkan oleh Kementerian Agama.