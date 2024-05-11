Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

3 Daftar Kementerian yang Buka Formasi Terbanyak di CPNS 2024

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |10:04 WIB
3 Daftar Kementerian yang Buka Formasi Terbanyak di CPNS 2024
3 daftar kementerian yang buka formasi terbanyak CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Berikut daftar Kementerian yang buka formasi terbanyak di CPNS 2024. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dibuka tahun ini dan beberapa kementerian sudah umumkan formasi yang dibutuhkan.

CPNS menjadi banyak incaran masyarakat, mulai dari freshgraduate hingga pekerja yang ingin berubah haluan menjadi PNS. Dengan banyak fasilitas yang diberikan, tidak heran jika seleksi ini dipenuhi para pendaftar.

Masyarakat dapat menyusun strategi agar peluang diterima menjadi lebih besar, salah satunya dengan mendaftar di Kementerian dengan formasi CPNS terbesar.

Berikut daftar Kementerian yang buka formasi terbanyak di CPNS 2024:

1. Kementerian Agama

Formasi yang dibuka oleh Kementerian Agama berjumlah 110.553 orang. Posisi yang dibutuhkan diantaranya Guru Madrasah, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik penempatan IKN dengan total kuota puluhan ribu.

Kemudian Kementerian Agama juga membutuhkan Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri hingga ribuan orang. Penyuluh Agama, Penghulu, dan Talenta Digital juga dibutuhkan oleh Kementerian Agama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement