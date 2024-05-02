Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Server Bermasalah, Tes UTBK SNBT 2024 di UB Tertunda 20 Menit

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:25 WIB
Server Bermasalah, Tes UTBK SNBT 2024 di UB Tertunda 20 Menit
Server Bermasalah, UTBK SNBT 2024 Tertunda 20 Menit (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2024 di hari pertama di Universitas Brawijaya (UB) Malang sempat mengalami kendala jaringan.

Peserta UTBK sempat terkendala dalam pengerjaan sekitar 10 - 20 menit, sebelum akhirnya berjalan normal kembali.

Wakil Rektor Bidang Akademik Imam Santoso mengungkapkan, kendala jaringan pelaksanaan tes UTBK sempat terjadi pada hari pertama, tapi bisa teratasi. Kendala jaringan server itu merupakan gangguan dari pusat, tapi waktunya tidak lama.

"Disebabkan semata-mata karena traffic data yang luar biasa banyaknya. Jadi ratusan ribu orang yang memanfaatkan, dan tentu data yang terdeliver itu jumlahnya cukup banyak dan per second-nya," kata Imam Santoso saat konferensi pers di Universitas Brawijaya, Malang, pada Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, kendala jaringan server sempat pelaksanaan tes UTBK di Universitas Brawijaya molor beberapa menit. Total jika dikalkulasikan molornya tes antara 10-20 menit, dan bisa segera langsung kembali pulih normal pasca itu.

"Alhamdulillah di UB teratasi, dan bagi peserta yang tertunda 10 sampai 20 menit, misalnya dia tetap mendapat kesempatan. Jadi panitia besar kita laporkan ke panitia pusat, panitia juga merespon, dan memberikan toleransi waktu. Jadi Alhamdulillah itu sudah terasa dengan baik, jadi tidak merugikan kepada hak dari peserta," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Administrasi dan Layanan Akademik UB Rosihan Asmara menuturkan, kendala jaringan itu dialami di beberapa lokasi ruang tes tidak hanya di Universitas Brawijaya saja. Tapi di Universitas Brawijaya disebutnya, penanganannya bisa teratasi dan tidak perlu terlalu lama menunggu.

"(Gangguan berapa lama) Rata-rata nggak sampai 10 menit di kita, hanya satu dua sesi, dan itu beberapa lokasi saja. Karena kan kita hanya pelaksana saja, sistem dan servernya dari sana," ucap Rosihan.

