Dimulai Hari Ini, 785.058 Peserta Tes di 74 Lokasi Pusat UTBK SNBT 2024

DEPOK - Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB Ganefri melaporkan jumlah peserta UTBK tahun ini mencapai 785.058. Pada UTBK SNBT gelombang pertama, sudah ada ratusan ribu peserta UTBK 2024 secara nasional di puluhan lokasi pusat tes pada hari ini.

Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menambah enam sub lokasi UTBK di wilayah 3T.

"Jumlah peserta UTBK tahun ini 785.058 ini berada di 74 pusat UTBK. Tahun ini kementerian memberikan perluasan akses ke daerah 3 T ada 6 sub UTBK di Mentawai, Nias, Buol, Anambas, Sangihe Laut ini daerah 3T walaupun pesertanya kecil, tetapi mereka sangat terbantu dengan kita membuka akses," kata Ganefri saat konferensi pers di Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Selasa (30/4/2024).

Ganefri mengklaim untuk kehadiran di hari pertama UTBK mencapai 99% meski data secara nasional baru akan ditarik sore nanti.

"Kegiatan SNBT ini melalui UTBK alhamdulillah pagi ini sudah berjalan kalau tadi kita lihat mungkin secara nasional belum bisa kita lihat, tapi secara serentak kita lihat kehadirannya mendekati 100%, 99% tadi saya lihat," ujarnya.

Sekadar informasi, Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu satu pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2024 telah menyiapkan 57 ruang ujian, dari 29 lokasi ujian dengan jumlah 1.870 komputer utama yang dapat dipergunakan oleh peserta UTBK dan 241 komputer cadangan.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia mengatakan terdapat 52.148 peserta UTBK 2024 yang akan melaksanakan ujian di Pusat UTBK UI, termasuk peserta penyandang disabilitas tunanetra. Pelaksanaan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 yang merupakan seleksi masuk perguruan tinggi ini terbagi menjadi dua gelombang.

"Gelombang I dilaksanakan pada 30 April 2024, kemudian 2-7 Mei 2024, sedangkan Gelombang II akan diselenggarakan pada 14-20 Mei 2024. Lokasi ujian UTBK berada di dua tempat, yakni di Kampus Depok dan Kampus Salemba," kata Amel dalam keterangannya.