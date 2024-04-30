Begini Kondisi Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di UI, Peserta Pahami Aturannya

DEPOK - Dirjen Diktiristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Haris melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2024 di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat pada Selasa (30/4/2024) pagi.

Pantauan iNews Media Group, Dirjen Diktiristek didampingi oleh Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB Ganefri, Ketua Pelaksana SNPMB Tjitjik Sri Tjahjandarie dan Sekretariat SNPMB Bekti Cahyo Hidayanto serta Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI) Dedi Priadi dan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) serta Dekan Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK).

Tinjauan diawali dari lokasi tes yang berada di Gedung FEB kemudian menuju ke Gedung RIK menggunakan armada bus listrik. Terpantau tes UTBK di UI berjalan lancar dan kondusif serta tertib.

Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu satu pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2024 telah menyiapkan 57 ruang ujian, dari 29 lokasi ujian dengan jumlah 1.870 komputer utama yang dapat dipergunakan oleh peserta UTBK dan 241 komputer cadangan.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia mengatakan terdapat 52.148 peserta UTBK 2024 yang akan melaksanakan ujian di Pusat UTBK UI, termasuk peserta penyandang disabilitas tunanetra. Pelaksanaan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 yang merupakan seleksi masuk perguruan tinggi ini terbagi menjadi dua gelombang.

"Gelombang I dilaksanakan pada 30 April 2024, kemudian 2-7 Mei 2024, sedangkan Gelombang II akan diselenggarakan pada 14-20 Mei 2024. Lokasi ujian UTBK berada di dua tempat, yakni di Kampus Depok dan Kampus Salemba," kata Amel dalam keterangannya dikutip, Selasa (30/4/2024).

Amel menjelaskan untuk Kampus UI Depok, UTBK dilaksanakan di 22 titik lokasi yang tersebar di Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan beberapa fakultas lainnya.

Adapun di Kampus UI Salemba, UTBK dilaksanakan di tujuh titik lokasi, yaitu di Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), FEB, dan Gedung IASTH. Khusus pelaksanaan UTBK bagi peserta penyandang disabilitas tunanetra akan dilaksanakan pada sesi ke-3, Kamis, 2 Mei 2024 di Lab 1105 Fasilkom, Gd. Lama, Kampus Depok. Untuk memastikan posisi lokasi ujian, peserta dapat melakukan pengecekan dari laman ui.id/lokasiutbk.

"Fasilitas lainnya yang telah disediakan oleh UI adalah bis kampus atau yang biasa disebut Bis Kuning (Bikun) di Kampus UI Depok. Transportasi tersebut untuk memudahkan akses mobilisasi bagi para peserta UTBK menuju titik lokasi ujian. Peserta dapat mengikuti signage di area kampus, untuk dapat menuju tempat ujiannya," ungkapnya.