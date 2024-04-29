UTBK SNBT 2024 Digelar Besok, Simak Tata Tertib Selama Tes

JAKARTA - UTBK SNBT 2024 gelombang pertama akan digelar mulai besok, Selasa 30 April 2024. Pelaksanaan UTBK 2024 gelombang pertama dimulai pada 30 April dan 2-7 Mei 2024.

Kemudian pelaksanaan UTBK gelombang kedua dimulai pada 14-20 Mei 2024.

Para peserta tes UTBK SNBT 2024 diminta memahami tata tertib selama mengikuti UTBK.

UTBK merupakan seleksi yang diikuti oleh siswa kelas 12 serta lulusan SMA sederajat yang hendak masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Peserta berlomba-lomba mendapat nilai UTBK yang tinggi agar dapat lolos di pilihan pertama dan keduanya. Nilai UTBK juga terkadang dibutuhkan oleh beberapa perguruan tinggi swasta.

UTBK memang ujian seleksi yang sangat penting, oleh karena itu pengerjaannya pun dilaksanakan secara ketat. Para peserta wajib mengikuti seluruh tata tertib yang telah ditetapkan.

Dilansir dari postingan akun resmi SNPMB, Jakarta, Senin (29/4/2024), berikut tata tertib UTBK yang perlu diperhatikan:

Tata tertib yang perlu diperhatikan sebelum UTBK berlangsung

1. Peserta wajib mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelumnya

2. Peserta harus membawa

- Kartu Tanda Peserta Ujian

- Fotocopy Ijazah SMA/SMK/MA sederajat yang sudah dilegalisasi atau Surat Keterangan sedang kelas XII dari Kepala Sekolah, lengkap dengan Pasfoto berwarna dan dibubuhi cap sekolah atau Kartu Identitas (asli)

3. Peserta dilarang mengenakan kaos oblong (t-shirt)

4. Peserta harus menggunakan sepatu

5. Peserta datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian. Keterlambatan tidak mendapat toleransi

6. Tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian

7. Tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku, catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, kamera, jam tangan, modem, elektronik untuk merekam dan sebagainya

8. Peserta tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak manapun mengenai pelaksanaan ujian dengan metode komunikasi apapun

9. Tas, buku dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan

10. Peserta akan digeledah jika dianggap mencurigakan

11. Peserta duduk di tempat yang sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja

12. Kartu Tanda Peserta Ujian diletakkan dengan foto menghadap atas

13. Peserta mengisi daftar hadir dengan alat tulis yang sudah disediakan

14. Peserta yang kehilangan Kartu Tanda Peserta Ujian segera melapor pada Pengawas Ujian

15. Peserta menekan tombol masuk pada aplikasi ujian

16. Peserta membaca dengan seksama Petunjuk dan Tata Tertib yang berisi informasi petunjuk sebelum ujian, saat mengerjakan ujian dan sesudah mengerjakan ujian

17. Peserta Login dengan memasukkan Nomor Peserta dan NISN Peserta sebagai PIN. Tekan persetujuan yang muncul pada layar sebelum melanjutkan proses Tutorial Ujian

18. Peserta mengecek kesesuaian identitas yang tampil pada perangkat

19. Melakukan Tutorial UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk memastikan jika aplikasi dapat digunakan