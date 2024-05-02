Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bagaimana Cara Aktivasi PIP 2024? Simak Langkah-langkahnya Lengkap di Sini

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |14:01 WIB
JAKARTA - Bagaimana cara aktivasi PIP 2024? Simak langkah-langkahnya lengkap di sini. Aktivasi ini penting dilakukan agar dana bantuan cair.

PIP 2024 disalurkan kepada 18,6 juta siswa terdiri dari 9,8 juta siswa SD, 6,2 juta siswa SMP, 1,8 juta siswa SMA dan 800 ribu siswa SMK dengan anggaran sekitar Rp13,4 triliun.

Bantuan PIP 2024 mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,8 juta untuk siswa sekolah kembali dicairkan pemerintah langsung ke bank penyalur.

Ada banyak bantuan untuk siswa sekolah yang cair pada Mei 2024 hingga Desember 2024.

Lalu bagaimana cara aktivasi PIP 2024? Berikut ulasannya:

Dalam surat edaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) disebutkan, dinas pendidikan, satuan pendidikan dan orangtua dapat mengetahui data data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dengan mengunduh datanya di aplikasi SiPintar dengan alamat di https://pip.kemdikbud.go.id.

Sedangkan aktivasi rekening PIP dapat dilaksanakan di bank penyalur, yakni untuk jenjang SMA, SMK, SMALB, dan Paket C di Bank Negara Indonesia (BNI), untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, Paket A dan Paket B di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan khusus Provinsi Aceh semua jenjang di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Proses aktivasi dapat dilakukan langsung oleh siswa atau orang/wali siswa bagi peserta didik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Nominasi PIP.

Untuk mengaktifkan rekening, siswa perlu membawa surat keterangan dari sekolah sebagai penerima bantuan PIP Kemdikbud, bersama dengan KTP orang tua, KK, dan halaman depan rapor siswa.

PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

