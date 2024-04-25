Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Data PIP 2024 Tidak Ditemukan? Ini Penyebabnya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |14:24 WIB
Kenapa Data PIP 2024 Tidak Ditemukan? Ini Penyebabnya
Kenapa Data PIP 2024 Tidak Ditemukan? Ini Penyebabnya (Foto: Kemendikbud)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa data PIP 2024 tidak ditemukan? Ini penyebabnya. Ada beberapa hal yang membuat data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tidak ditemukan.

Hal ini membuat rasa khawatir jika data PIP 2024, bantuan senilai Rp1,8 juta tidak cair sebab data siswa tidak ditemukan pada laman pip.kemdikbud.go.id.

Perlu diketahui, pemeriksaan status penerima PIP dapat dilakukan melalui situs resmi PIP Kemdikbud https://pip.kemdikbud.go.id.

PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

PIP Kemdikbud 2024 tersedia untuk siswa, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah kejuruan (SMK)/SMA.

PIP 2024 disalurkan kepada 18,6 juta siswa terdiri dari 9,8 juta siswa SD, 6,2 juta siswa SMP, 1,8 juta siswa SMA dan 800 ribu siswa SMK dengan anggaran sekitar Rp13,4 triliun.

Lalu apa penyebab data PIP 2024 tidak ditemukan? Berikut ulasannya:

Halaman:
1 2 3
