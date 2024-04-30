Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 3 Jalur Khusus CPNS 2024

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |15:09 WIB
Daftar 3 Jalur Khusus CPNS 2024
Daftar Jalur Khusus CPNS 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Daftar jalur khusus rekrutmen CPNS 2024 dapat menjadi referensi bagi pendaftar untuk mendapatkan peluang, terutama bagi yang memiliki pencapaian tertentu.

Jalur khusus rekrutmen CPNS 2024 merupakan jalur yang dirancang khusus bagi pendaftar yang memiliki pencapaian spesifik atau keistimewaan. Pencapaian tersebut dapat diperoleh dari berbagai bidang.

Pemerintah memberikan peluang atau kesempatan bagi pendaftar yang memiliki pencapaian spesifik atau keistimewaan agar dapat berkontribusi dalam pelayanan publik.

1. Keistimewaan penerimaan CPNS 2024 jalur khusus dapat berupa:

- Prioritas Seleksi dan Penempatan

- Dukungan dan Fasilitasi Khusus

- Fleksibilitas Persyaratan

2. Jalur khusus rekrutmen juga didasari dengan jenis dan kriteria sebagai berikut:

- Penyandang Disabilitas

- Atlet Berprestasi

- Lulusan universitas tertentu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam sektor pelayanan publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/65/3115409/cpns-8swS_large.jpeg
Apakah Status PPPK Bisa Berubah Menjadi PNS? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/65/3114648/cpns-J0lc_large.jpg
Apakah 2025 Buka CPNS? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101549/cpns-QPHR_large.jpeg
Pengumuman Kelulusan CPNS 204 Mulai Hari Ini 5 Januari, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement