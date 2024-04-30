Daftar 3 Jalur Khusus CPNS 2024

JAKARTA – Daftar jalur khusus rekrutmen CPNS 2024 dapat menjadi referensi bagi pendaftar untuk mendapatkan peluang, terutama bagi yang memiliki pencapaian tertentu.

Jalur khusus rekrutmen CPNS 2024 merupakan jalur yang dirancang khusus bagi pendaftar yang memiliki pencapaian spesifik atau keistimewaan. Pencapaian tersebut dapat diperoleh dari berbagai bidang.

Pemerintah memberikan peluang atau kesempatan bagi pendaftar yang memiliki pencapaian spesifik atau keistimewaan agar dapat berkontribusi dalam pelayanan publik.

1. Keistimewaan penerimaan CPNS 2024 jalur khusus dapat berupa:

- Prioritas Seleksi dan Penempatan

- Dukungan dan Fasilitasi Khusus

- Fleksibilitas Persyaratan

2. Jalur khusus rekrutmen juga didasari dengan jenis dan kriteria sebagai berikut:

- Penyandang Disabilitas

- Atlet Berprestasi

- Lulusan universitas tertentu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam sektor pelayanan publik.