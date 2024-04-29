Latar Belakang Pendidikan Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia U-23 yang Sikapnya Disorot saat Adu Penalti Lawan Korea Selatan

Latar Belakang Pendidikan Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia yang Sikapnya Disorot saat Adu Penalti Lawan Korea Selatan. (Foto: Okezone.com/PSSI)

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Rizky Ridho, kapten Timnas Indonesia U-23 yang sikapnya disorot saat adu penalti lawan Korea Selatan.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024 usai menang dramatis melawan Timnas Korea Selatan U-23 lewat drama adu penalti 11-10, setelah sebelumnya berakhir 2-2 di waktu normal hingga extra time.

Sebelum Timnas Indonesia U-23 menang, ternyata Kapten Timnas Indonesia U-23 tersebut memberi ucapan selamat ke pemain Timnas Korea Selatan U-23 setelah Justin Hubner gagal melakukan tembakan penalti.

Aksi tersebut menunjukan sportivitas dari sang kapten. Ada momen unik terjadi pada babak adu penalti antara Timnas Indonesia U-23 vs Korea Selatan U-23. Penggawa Skuad Garuda, Justin Hubner sempat gagal melakukan tembakan usai tendangannya berhasil dihalau kiper lawan.

Para pemain Timnas Indonesia U-23 pun tertunduk lesu. Rizky Ridho sebagai kapten tim pun berjalan menghampiri para pemain Timnas Korea Selatan U-23 untuk memberikan ucapan selamat.

Akan tetapi, wasit tiba-tiba meniup peluit dan menyatakan penalti Justin Hubner harus diulang. Kiper Korea Selatan U-23 dianggap bergerak lebih dulu sebelum bola ditendang.

Penalti ulang pun berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Justin Hubner untuk mencetak gol. Timnas Indonesia U-23 akhirnya berhasil menyudahi perlawanan Korea Selatan U-23 11-10 di babak adu penalti.

Dalam kemenangan Timnas Indonesia U-23 di adu penalti, Rizky Ridho juga berhasil melesatkan gol.

Usai Timnas Indonesia U-23 menang, Rizky Ridho juga tidak langsung melakukan selebrasi, melainkan mendatangi pemain Korea Selatan yang lesu untuk menghiburnya karena harus menderita kekalahan dari Timnas Indonesia U-23.

Sikap Rizky Ridho ini disorot. Dia dipuji dan layak menjadi kapten Timnas Indonesia U-23.

Sementara itu, sukses di lapangan hijau tidak lantas membuatnya lupa akan pendidikan.

Berikut ini latar belakang pendidikan Rizky Ridho.

Usai lulus dari bangku sekolah, Rizky Ridho yang berposisi bek tengah merupakan mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya)

Rizky Ridho menjadi mahasiswa UM Surabaya dan berhasil masuk melalui jalur beasiswa atlet.