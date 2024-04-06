Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia Berbagi Inspirasi Bumi Mamotaro

JAKARTA - Program Kelas Inspirasi Pendididikan Dunia (KASI PANDU) PPI Dunia berbagi inspirasi melalui IG Live. Kali ini tema yang diangkat adalah Inspirasi Bumi Mamotaro.

Narasumber kali ini adalah Kak Fadlyansah Farid adalah penulis Buku Inspirasi Bumi Mamotaro dan juga sebagai Ketua PPI Jepang 2023-2024, serta Kak Mella Sarah Elmaniana adalah penulis Buku Inspirasi Bumi Mamotaro dan juga sebagai Diaspora Indonesia di Jepang.

Latar belakang penulisan buku Inspirasi Bumi Mamotaro berdasarkan dari curhatan para penulis ketika berada di Jepang, seperti teknologi yang memudahkan di Jepang, serta pelayanan kesehatan yang sangat maksimal. Yang selalu ditanamkan oleh kak Mella ketika menulis buku adalah “ikatlah ilmu dalam pena dan kertas, karena itu yang bisa dikenang orang ketika kita sudah mati”.

Latar belakang dalam penulisan buku ini juga sebagai bentuk pengenalan kepada para almamater penulis. Tantangan yang dihadapi dalam penulisan buku Inspirasi Bumi Mamotaro menurut Kak Fadlyansah dalam membuat para pembaca selalu berpikir positif terhadap Jepang agar tidak takut ketika ingin berkunjung atau melanjutkan Pendidikan di Jepang.

Sependapat dengan Fadlyansah, Mella juga ingin memotivasi teman-teman almamater bahwa ada pengaruh-pengaruh positif yang diberikan dari Diaspora Jepang. Tantangan bagi Kak Mella dalam kepenulisan buku yaitu memilih cerita yang paling berkesan bagi beliau agar mudah dipahami oleh pembaca.

Rekan-rekan penulis selama proses penulisan buku Inspirasi Bumi Mamotaro ada 30 orang yang berasal dari orang-orang professional yang berada di Jepang dan juga mahasiswa mahasiswi PPI Jepang yang dipelopori oleh Pak Hirmas Fuady Putra (Ketua Kasi Pandu PPI Dunia). Proses penulisan buku dilakukan secara online melalui grup whatsapp.