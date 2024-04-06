Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia Berbagi Inspirasi Bumi Mamotaro

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |20:44 WIB
Kelas Inspirasi Pendidikan Dunia Berbagi Inspirasi Bumi Mamotaro
PPI Dunia adakan kelas inspirasi (Foto: PPI Dunia)
A
A
A

JAKARTA - Program Kelas Inspirasi Pendididikan Dunia (KASI PANDU) PPI Dunia berbagi inspirasi melalui IG Live. Kali ini tema yang diangkat adalah Inspirasi Bumi Mamotaro.

Narasumber kali ini adalah Kak Fadlyansah Farid adalah penulis Buku Inspirasi Bumi Mamotaro dan juga sebagai Ketua PPI Jepang 2023-2024, serta Kak Mella Sarah Elmaniana adalah penulis Buku Inspirasi Bumi Mamotaro dan juga sebagai Diaspora Indonesia di Jepang.

Latar belakang penulisan buku Inspirasi Bumi Mamotaro berdasarkan dari curhatan para penulis ketika berada di Jepang, seperti teknologi yang memudahkan di Jepang, serta pelayanan kesehatan yang sangat maksimal. Yang selalu ditanamkan oleh kak Mella ketika menulis buku adalah “ikatlah ilmu dalam pena dan kertas, karena itu yang bisa dikenang orang ketika kita sudah mati”.

Latar belakang dalam penulisan buku ini juga sebagai bentuk pengenalan kepada para almamater penulis. Tantangan yang dihadapi dalam penulisan buku Inspirasi Bumi Mamotaro menurut Kak Fadlyansah dalam membuat para pembaca selalu berpikir positif terhadap Jepang agar tidak takut ketika ingin berkunjung atau melanjutkan Pendidikan di Jepang.

Sependapat dengan Fadlyansah, Mella juga ingin memotivasi teman-teman almamater bahwa ada pengaruh-pengaruh positif yang diberikan dari Diaspora Jepang. Tantangan bagi Kak Mella dalam kepenulisan buku yaitu memilih cerita yang paling berkesan bagi beliau agar mudah dipahami oleh pembaca.

Rekan-rekan penulis selama proses penulisan buku Inspirasi Bumi Mamotaro ada 30 orang yang berasal dari orang-orang professional yang berada di Jepang dan juga mahasiswa mahasiswi PPI Jepang yang dipelopori oleh Pak Hirmas Fuady Putra (Ketua Kasi Pandu PPI Dunia). Proses penulisan buku dilakukan secara online melalui grup whatsapp.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/65/3141893/ppi_dunia-Maql_large.jpg
75 Tahun Hubungan RI-Turki, PPI Izmir Gelar Kompetisi Olahraga hingga Workshop Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124181/ppi-vMQe_large.jpg
Pelajar Indonesia-Turki Berbagi Kebahagiaan dengan Anak-Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118788/ppi-TigC_large.jpg
PPI Turki Soroti Perdamaian Dunia di Simposium Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/65/3118785/elpiji-DY6y_large.jpg
PPI Dunia Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Ketergantungan LPG Melon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/65/3116934/ppi_nagoya-59wA_large.png
PPI Nagoya Jepang Kenalkan Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/65/3116373/ppi_dunia-e1zg_large.jpg
Pelantikan PPI Dunia: Dirjen Kemdiktisaintek Ungkap Loyalitas Diaspora Pelajar Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement