HOME EDUKASI KAMPUS

PPI Hongaria Bicara Persiapan Indonesia Jadi Negara Maju 2045

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:49 WIB
PPI Hongaria Bicara Persiapan Indonesia Jadi Negara Maju 2045
PPI Hongaria Gelar Webinar (Foto: Okezone)
A
A
A

HONGARIA - Dalam menghadapi kompleksitas globalisasi yang terus berkembang, kepemimpinan yang efektif menjadi pondasi yang tak tergantikan bagi kesuksesan organisasi masa kini dan masa depan.

Menyadari pentingnya pembahasan ini, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Hongaria dengan bangga menghadirkan sebuah webinar mendalam yang berjudul "Tantangan dan Peluang dalam Membangun Kepemimpinan yang Efektif di Era Globalisasi menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Sabtu (23/03/2024).

Webinar ini menghadirkan narasumber yang special karena memiliki rekam jejak kepemimpinan yang sangat berpengalaman dan sudah membuktikan kepiawaiannya dalam memimpin organisasi. Mereka adalah Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si (Rektor Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Dr. Agung Firman Sampurna (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI 2019-2022 dan Komisaris Utama PT. MNC Holding) dan Dr. Abdurrahman Irsyadi (Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan).

Selain itu webinar ini menghadirkan panelis yang berasal dari 3 benua yakni Koordinator PPID Kawasan Amerika-Eropa, Koordinator PPID Kawasan Asia-Oceania dan Koordinator PPID Kawasan Timur Tengah-Afrika.

Ketua PPI Hongaria Marhadi,mengungkapkan, webinar ini merupakan bagian kontribusi PPI Hongaria dalam menyiapkan gagasan dan konsep kepemimpinan yang efektif sesuai dengan kondisi dan tantangan global,.

