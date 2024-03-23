Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Taiwan Jalin Kerjasama dengan 34 Kampus Indonesia

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |15:11 WIB
Taiwan Jalin Kerjasama dengan 34 Kampus Indonesia
MOE Taiwan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Indonesia. (Foto: Okezone.com/TETO)
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Taiwan telah menggelar pameran pendidikan Taiwan Intense Program di Pullman, Jakarta. Di mana sebelumnya telah dibuka International Talent Circulation Base (INTACT Base) di Jakarta pada Desember 2023.

Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Jakarta menerangkan, INTACT Base telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan 34 perguruan tinggi Indonesia. Pada pameran, 3 universitas se-Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dengan INTACT Base.

"Taiwan Intense Program bertujuan untuk membantu pelajar Indonesia mempelajari bidang ilmu profesional yang dibutuhkan dunia kerja, seperti farmasi, teknik, matematika, keuangan, dan semikonduktor," ujar Kepala TETO John Chen, Sabtu (23/3/2024).

Berkat kerjasama 25 perguruan tinggi dan 112 perusahaan Taiwan, tahun ini Kementerian Pendidikan Taiwan memberikan izin operasional kepada 48 program.

