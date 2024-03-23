Taiwan Jalin Kerjasama dengan 34 Kampus Indonesia

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Taiwan telah menggelar pameran pendidikan Taiwan Intense Program di Pullman, Jakarta. Di mana sebelumnya telah dibuka International Talent Circulation Base (INTACT Base) di Jakarta pada Desember 2023.

Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Jakarta menerangkan, INTACT Base telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan 34 perguruan tinggi Indonesia. Pada pameran, 3 universitas se-Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dengan INTACT Base.

"Taiwan Intense Program bertujuan untuk membantu pelajar Indonesia mempelajari bidang ilmu profesional yang dibutuhkan dunia kerja, seperti farmasi, teknik, matematika, keuangan, dan semikonduktor," ujar Kepala TETO John Chen, Sabtu (23/3/2024).

BACA JUGA: Daftar Kampus Lokasi Pelaksanaan Tes UTBK SNBT 2024 di Pulau Jawa

Berkat kerjasama 25 perguruan tinggi dan 112 perusahaan Taiwan, tahun ini Kementerian Pendidikan Taiwan memberikan izin operasional kepada 48 program.