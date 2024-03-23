Advertisement
Siswa Nangis Gara-Gara Aplikasi Eror, Tes Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Diulang

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |16:30 WIB
Siswa Nangis Gara-Gara Aplikasi Eror, Tes Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Diulang
Ilustrasi Olimpiade Sains Nasional. (Foto: Okezone.com/Kemenag)
A
A
A

JAKARTA – Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) merespons keluhan sejumlah guru dan peserta didik OSN jenjang Sekolah Dasar (SD) atau MI. Hal tersebut dilakukan pada 20-21 Maret 2024 melalui daring atau online.

Di media sosial ramai dikeluhkan soal errornya aplikasi jenjang SD tahun 2024 khususnya pada mata pelajaran IPA. Banyak peserta OSN SD mengalami kendala saat mengerjakan soal dikarenakan aplikasinya eror.

“Dalam beberapa hari terakhir kami mendengarkan setiap keluhan yang disampaikan oleh Bapak/Ibu serta Adik-adik mengenai pelaksanaan tes OSN tingkat Kabupaten/Kota untuk jenjang SD secara daring, terutama pada bidang IPA," tulis Puspresnas dalam Instagram, Sabtu (23/3/2024).

Puspresnas Kemdikbud pun akan menggelar tes ulang untuk semua peserta. Puspresnas juga meminta maaf untuk ketidaknyamanan dalam mengerjakan dan menjalani tes OSN

“Untuk OSN-K tingkat SD kami akan menyelenggarakan pelaksanaan tes ulang untuk semua peserta, dengan mengambil nilai terbaik. Ini agar Adik-adik bisa berkompetisi secara sehat dan adil, tanpa hambatan dan kendala system," ujarnya.

Pihak Puspresnas melihat dan menampung semua keluhan dan masukan yang telah diajukan dari guru, orang tua, dan peserta didik lainnya.

