HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 PTN yang Banyak Menerima Program Beasiswa KIP Kuliah

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:39 WIB
Ini 10 PTN yang Banyak Menerima Program Beasiswa KIP Kuliah
10 PTN yang Banyak Menerima Program Beasiswa KIP Kuliah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PTN yang banyak menerima program beasiswa KIP Kuliah. Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 sudah dibuka sejak 12 Februari dan akan ditutup pada 21 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti mengatakan, KIP Kuliah Merdeka diutamakan untuk orang pertama dari keluarga miskin/rentan miskin yang punya potensi melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

"Tidak perlu khawatir melanjutkan studi ke perguruan tinggi di prodi unggulan dengan akreditasi terbaik karena dijamin pembiayaan pendidikan sampai lulus sesuai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka,” katanya.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.

Besaran biaya hidup itetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi yang dibagi dalam 5 klaster dengan besaran antara Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000 dan Rp1.400.000 setiap bulannya.

Penerima KIP Kuliah Merdeka akan diterima melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi pada semua jalur seleksi, seperti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Ujian Tulis Berbasis Komputer – Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) dan jalur mandiri, serta seleksi masuk perguruan tinggi swasta, baik di perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi.

Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp13,9 triliun di tahun 2024 dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa.

Sasaran penerima KIP Kuliah itu terdiri dari 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah baru dan sisanya adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

Berikut ini 10 PTN yang banyak menerima program beasiswa KIP Kuliah berdasarkan data 2023:

