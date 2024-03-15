Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Mahasiswa Gap Year Bisa Daftar KIP Kuliah?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |10:19 WIB
Apakah Mahasiswa <i>Gap Year</i> Bisa Daftar KIP Kuliah?
Apakah Mahasiswa Gap Year Bisa Daftar KIP Kuliah? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah mahasiswa gap year bisa daftar KIP Kuliah? Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 sudah dibuka sejak 12 Februari dan akan ditutup pada 31 Oktober 2024.

Anggaran KIP Kuliah 2024 sebesar Rp13,9 triliun di tahun 2024 dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa.

Sasaran penerima KIP Kuliah itu terdiri dari 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah baru dan sisanya adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.

Lalu apakah mahasiswa gap year bisa daftar KIP Kuliah?

Menurut aturan yang berlaku siswa SMA, SMK, MA, dan Paket C yang bisa mendaftar KIP Kuliah adalah siswa lulusan Tahun berjalan yakni tahun 2024, dan dua tahun sebelumnya atau tahun 2023 dan lulusan tahun 2022.

"Mahasiswa baru bukan berarti hanya lulusan 2024. Kita berikan juga kesempatan kepada lulusan SMA dua tahun sebelumnya," kata Penanggung Jawab Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Merdeka Muni Ika.

Dengan demikian mahasiswa gap year bisa daftar KIP Kuliah. Namun syaratnya siswa tersebut harus lolos seleksi perguruan tinggi disemua jenis seleksi.

"Diterima di perguruan tinggi baik lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur mandiri," katanya.

Halaman:
1 2
