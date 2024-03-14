Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

KIP Kuliah per Semester Dapat Berapa? Ini Rincian Biayanya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |16:24 WIB
KIP Kuliah per Semester Dapat Berapa? Ini Rincian Biayanya
KIP Kuliah per Semester Dapat Berapa? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - KIP Kuliah per semester dapat berapa? Ini rincian biayanya.

Pendaftaran KIP Kuliah sudah dibuka sejak 12 Februari 2024 hingga 31 Oktober 2024.

Penerima KIP Kuliah Merdeka pada 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan, KIP Kuliah Merdeka diutamakan untuk orang pertama dari keluarga miskin/rentan miskin yang punya potensi melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

“Tidak perlu khawatir melanjutkan studi ke perguruan tinggi di prodi unggulan dengan akreditasi terbaik karena dijamin pembiayaan pendidikan sampai lulus sesuai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka,” lanjutnya

Lalu KIP Kuliah per semester dapat berapa?

Pada KIP Kuliah, bantuan biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) disamaratakan, yakni sebesar Rp2,4 juta per semester.

Namun pada KIP Kuliah Merdeka, bantuan UKT disesuaikan dengan program studi (Prodi) yang dipilih serta akreditasi prodi tersebut.

Untuk Prodi dengan akreditasi C, bantuan UKT ditetapkan maksimal sebesar Rp2,4 juta, sementara untuk Prodi dengan akreditasi B maksimal sebesar Rp4 juta, dan prodi dengan akreditasi A ditetapkan maksimal Rp12 juta.

Bantuan juga diberikan untuk biaya hidup. Pada KIP Kuliah, bantuan biaya hidup disamaratakan sebesar Rp700 ribu.

Namun pada KIP Kuliah Merdeka, bantuan biaya hidup disesuaikan dengan indek harga daerah di mana perguruan tinggi yang dipilih mahasiswa.

Besaran biaya hidup ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi yang dibagi dalam 5 klaster dengan besaran antara Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 setiap bulannya.

