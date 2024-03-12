Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Transportasi KIP per Bulan atau per Hari? Ini Kisaran Biayanya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:15 WIB
Biaya Transportasi KIP per Bulan atau per Hari? Ini Kisaran Biayanya
Biaya Transportasi KIP per Bulan atau per Hari? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biaya transportasi KIP per bulan atau per hari? Ini kisaran biayanya.

Peserta yang telah memiliki akun KIP akan diarahkan untuk mengisi sejumlah data di laman resmi KIP Kuliah seperti kolom 'Rencana' yang meliputi biaya transportasi, baik transportasi asal maupun transportasi harian.

Biaya transportasi saat mendaftar KIP Kuliah, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh calon mahasiswa datang dari rumah asal sampai ke kampus pilihan (yang dipilih di SNBP/SNBT/Mandiri).

Tujuannya, biaya ini akan diganti oleh pemerintah untuk biaya transportasi pertama kali.

Kolom rencana berisi beberapa poin yang terdiri dari 'Rencana Tinggal', 'Dukungan' (dari keluarga atau tidak), 'Transportasi Asal', 'Transportasi Harian' dan 'Biaya Transportasi'.

Hal ini harus diisi dengan cara mencentang opsi di dalam poin-poin tersebut, kecuali 'Biaya Transportasi' yang diisi sendiri oleh pendaftar dengan besaran nominal.

Namun banyak siswa yang kebingungan mengisi kolom tersebut. Padahal, untuk mengetahui biaya transportasi KIP per bulan atau per hari, mereka cukup mengestimasinya sesuai kebutuhan masing-masing.

Lalu berapa biaya transportasi KIP per bulan atau per hari? Berikut penjelasannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
