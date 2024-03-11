Berapa Besaran Uang KIP untuk Siswa SMA/SMK?

JAKARTA - Berapa besaran uang KIP untuk siswa SMA/SMK? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi orangtua. Saat ini, penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 2024 mencapai 18,6 juta pelajar.

Lantas berapa uang KIP untuk siswa SMA/SMK? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi orangtua? Besarannya Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD, Rp 750 ribu per tahun untuk siswa SMP, dan Rp 1,8 juta per tahun untuk siswa SMA/SMK.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sasaran penerima dana PIP 2024 ditambah. Jumlahnya 567.531 siswa SMA dan 99.104 siswa SMK.

"Penambahan jumlah sasaran tersebut bersamaan dengan peningkatan satuan bantuan yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.800.000 untuk pelajar SMA dan SMK," kata Nadiem saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan bantuan PIP Tahun 2024 di Gelanggang Olahraga Samapta, Magelang, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024), dikutip dari website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).