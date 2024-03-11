Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Berapa Besaran Uang KIP untuk Siswa SMA/SMK?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |11:56 WIB
Berapa Besaran Uang KIP untuk Siswa SMA/SMK?
Ilustrasi besaran uang KIP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa besaran uang KIP untuk siswa SMA/SMK? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi orangtua. Saat ini, penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 2024 mencapai 18,6 juta pelajar.

Lantas berapa uang KIP untuk siswa SMA/SMK?  Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi orangtua? Besarannya Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD, Rp 750 ribu per tahun untuk siswa SMP, dan Rp 1,8 juta per tahun untuk siswa SMA/SMK.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sasaran penerima dana PIP 2024 ditambah. Jumlahnya 567.531 siswa SMA dan 99.104 siswa SMK.

"Penambahan jumlah sasaran tersebut bersamaan dengan peningkatan satuan bantuan yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.800.000 untuk pelajar SMA dan SMK," kata Nadiem saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan bantuan PIP Tahun 2024 di Gelanggang Olahraga Samapta, Magelang, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024), dikutip dari website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/624/3187198//guru-lHts_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Daftar PPG Guru Tahap 5 tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179192//ijazah-L3ZP_large.jpg
Nomor Ijazah S1 yang Mana? Ini Letak dan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176203//sekolah-MqFn_large.jpg
Begini Sistem Penilaian TKA yang Gantikan Ujian Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176198//sekolah-zpCI_large.jpg
Hitung-hitungan Skor TKA buat Lolos SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175845//ojol-ILbD_large.jpg
Driver Ojol Ikut Kawal Sidang Praperadilan Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175114//anang-izpD_large.jpg
Kejagung Periksa Petinggi Google dan 10 Saksi Lain nyaTerkait Korupsi Chromebook
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement