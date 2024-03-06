KIP Kuliah Berlaku Sampai Umur Berapa?

KIP Kuliah Berlaku Sampai Umur Berapa? (Foto: Kemendikbudristek)

JAKARTA - KIP Kuliah berlaku sampai umur berapa? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan KIP Kuliah 2024, salah satunya mengenai umur penerima KIP Kuliah.

Saat ini pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 sudah dibuka sejak 12 Februari 2024. Pendaftaran KIP Kuliah ditutup sampai 31 Oktober 2024.

Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp13,9 triliun di tahun 2024 dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa.

Sasaran penerima KIP Kuliah itu terdiri dari 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah baru dan sisanya adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

KIP Kuliah Merdeka diutamakan untuk orang pertama dari keluarga miskin/rentan miskin yang punya potensi melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Penerima KIP Kuliah Merdeka akan diterima melalui jalur seleksi masuk perguruan tinggi pada semua jalur seleksi, seperti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) dan jalur mandiri, serta seleksi masuk perguruan tinggi swasta, baik di perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi.

Pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara online melalui link kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

Lalu KIP Kuliah berlaku sampai umur berapa? Berikut ulasannya: