HOME EDUKASI KAMPUS

Edukasi Manfaat Fermentasi Limbah Dapur Organik, Ini yang Dilakukan Mahasiswa KKN ke Warga Sukabumi

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |16:34 WIB
Mahasiswa Gelar KKN di Sukabumi (Foto: Dokumentasi)
SUKABUMI - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Budi Luhur (UBL) menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 15 Februari - 3 Maret 2024 di Desa Wisata Hanjeuli, Kelurahan Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

KKN ini diikuti tiga kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 10 mahasiswa. Mereka berasal dari berbagai fakultas di Universitas Budi Luhur yakni Fakultas Teknik Informatika, Fakultas Ekonomi & Bisnis, serta dari Fakultas Komunikasi Desain Kreatif.

Sementara KKN ini mengangkat tema program kerja yakni Pendidikan, Digitalisasi dan Sosialisasi serta Peningkatan Kualitas Pertanian.

Tema diambil disesuaikan dengan kondisi Desa Wisata Hanjeuli. Potensi pertanian di desa tersebut sangat menjanjikan dan membuat mahasiswa terdorong untuk membantu memberikan inovasi dan turut serta dalam kolaborasi kesejahteraan warga.

Berbagai kegiatan juga digelar seperti program kerja workshop Eco Enzym dengan memperkenalkan manfaat hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran serta gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu) menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pertanian.

Telusuri berita edukasi lainnya
