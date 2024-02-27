Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hari Ini Ditutup, Berikut Cara Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |13:46 WIB
Hari Ini Ditutup, Berikut Cara Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024
Cara Sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Hari ini ditutup, berikut cara sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024. Calon mahasiswa yang ingin mendaftar SNBP 2024 dengan menggunakan KIP Kuliah harus menyelesaikan semua tahapan pendaftaran serta sinkronisasi KIP Kuliah sesegera mungkin.

Itu karena hari ini, Selasa (27/2/2024) merupakan batas akhir pendaftaran, sehingga cara sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024 penting untuk diketahui oleh semua calon mahasiswa baru, khususnya siswa eligible.

Calon mahasiswa yang mendaftar KIP Kuliah untuk SNBP 2024 perlu melakukan proses sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan tahapan penting dalam pendaftaran KIP Kuliah agar siswa dapat menerima bantuan dana pendidikan dari pemerintah.Lantas bagaimana langkahnya?

Cara sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024

Untuk mensinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024, langkah-langkah berikut perlu dilakukan oleh calon mahasiswa:

1. Pastikan telah mendaftar KIP Kuliah melalui situs resmi KIP Kuliah.

2. Setelah mengisi semua informasi yang diperlukan, menu Seleksi akan muncul.

3. Pada menu Seleksi, klik "Daftarkan Seleksi" pada opsi SNBP 2024.

4. Calon mahasiswa kemudian diminta untuk menyetujui Pakta Integritas.

5. Setelah itu, klik "Simpan Seleksi", dan proses sinkronisasi KIP Kuliah dengan SNBP 2024 akan selesai.

Setelah siswa menyelesaikan proses pendaftaran SNBP 2024, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan finalisasi pendaftaran tersebut.

Dalam jangka waktu sekitar 2 hingga 10 hari, informasi terkait pilihan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih oleh siswa dalam SNBP 2024 akan disinkronisasi dan secara otomatis muncul di akun KIP Kuliah mereka.

Meskipun pendaftaran untuk KIP Kuliah 2024 untuk SNBP 2024 berakhir hari ini, namun pembuatan akun KIP Kuliah 2024 masih dapat dilakukan hingga 31 Oktober nanti.

