Tak Golput, Ini Momen 466 Siswa SMA Taruna Nusantara Nyoblos saat Pemilu 2024

JAKARTA - Sebanyak 466 siswa SMA Taruna Nusantara menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Mereka menyoblos sesuai pilihannya.

Mereka merupakan pemilih pemula dan bukan warga setempat, sehingga termasuk Pemilih Tambahan.

Melansir akun Instagram resmi SMA Taruna Nusantara, Jakarta, Rabu (14/2/2024), dengan menggunakan 12 bus dan beberapa kendaraan dinas SMA Taruna Nusantara, mereka berangkat menuju 62 TPS yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Mertoyudan Magelang, yaitu Desa Banjarnegoro, Bondowoso, Jogonegoro, Sumberejo, dan Sukorejo.

Sedangkan siswa yang mendapatkan TPS di Desa Banyurojo mendatanginya dengan berjalan kaki.

Bagi SMA Taruna Nusantara, keikutsertaan para siswa pada pesta demokrasi 2024 ini dijadikan sebagai sebuah pembelajaran yang sangat penting.