Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tak Golput, Ini Momen 466 Siswa SMA Taruna Nusantara Nyoblos saat Pemilu 2024

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |18:54 WIB
Tak Golput, Ini Momen 466 Siswa SMA Taruna Nusantara Nyoblos saat Pemilu 2024
Momen Siswa SMA Taruna Nusantara Nyoblos saat Pemilu 2024 (Foto: Instagram SMA Taruna Nusantara)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 466 siswa SMA Taruna Nusantara menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Mereka menyoblos sesuai pilihannya.

Mereka merupakan pemilih pemula dan bukan warga setempat, sehingga termasuk Pemilih Tambahan.

Melansir akun Instagram resmi SMA Taruna Nusantara, Jakarta, Rabu (14/2/2024), dengan menggunakan 12 bus dan beberapa kendaraan dinas SMA Taruna Nusantara, mereka berangkat menuju 62 TPS yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Mertoyudan Magelang, yaitu Desa Banjarnegoro, Bondowoso, Jogonegoro, Sumberejo, dan Sukorejo.

Sedangkan siswa yang mendapatkan TPS di Desa Banyurojo mendatanginya dengan berjalan kaki.

Bagi SMA Taruna Nusantara, keikutsertaan para siswa pada pesta demokrasi 2024 ini dijadikan sebagai sebuah pembelajaran yang sangat penting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement