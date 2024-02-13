Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran SNBP Dibuka 14 Februari 2024, Kuota PTN Minimum 20%

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |13:35 WIB
Pendaftaran SNBP Dibuka 14 Februari 2024, Kuota PTN Minimum 20%
Pendaftaran SNBP 2024 Dibuka 14 Februari (Foto: Timothy/Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibuka pada 14 Februari 2024 dengan kuota minimum 20%.

"Kuota untuk setiap PTN berbeda-beda, tetapi ada standar minimum yang diatur di Permendikbudristek 62 tahun 2023, khusus SNBP PTN harus menetapkan 20% dari kuota yang disiapkan tiap program studi (prodi)," kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, Prof. Ganefri di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia menjelaskan pendaftaran SNBP ini yakni jalur nontes yang dinilai berdasarkan rapor dan prestasi lain dari siswa. Khusus untuk program studi tertentu seperti olah raga atau seni, penilaian dilakukan berdasarkan portofolio.

"Proses pendaftaran SNBP diawali dari penetapan kuota per sekolah, dan ini sudah ditetapkan sejak 28 Desember yang lalu. Sekolah juga sudah diberikan masa sanggah hingga 17 Januari. Kalau sekolah belum finalisasi data sekolahnya, termasuk kurikulum dan nilai, juga sudah diberi kesempatan hingga sore tadi," ujar dia.

Dia menjelaskan biasanya PTN akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu yang sudah ditentukan oleh siswa.

"Proses penilaian SNBP ini memang dilakukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi lainnya, tetapi biasanya kampus akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu, karena kalau kuotanya sudah terpenuhi pilihan satu, biasanya dia tidak melihat lagi pilihan dua, artinya mereka sudah memenuhi syarat (di pilihan satu)," tuturnya.

