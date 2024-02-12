Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tips Daftar SNBP 2024 Auto Lolos PTN, Pendaftaran Dibuka 14 Februari

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |19:59 WIB
Tips Daftar SNBP 2024 Auto Lolos PTN, Pendaftaran Dibuka 14 Februari
Tips Daftar SNPB 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 memberikan penjelasan sebelum pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2024 yang dibuka pada 14 Februari 2024.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Prof. Ganefri menyampaikan, bahwa pada tahun ini ada tiga jalur seleksi pada SNPMB 2024 untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Dia menjelaskan mengenai mekanisme SNBP.

“Pada prinsipnya tahapan proses penilaian ini berdasarkan nilai rapor dengan bobot 50% dan prestasi lainnya 50%. Jadi nanti adik-adik yang telah menentukan passionnya dalam memilih jurusan harus hati-hati. Rekam jejak sekolah memengaruhi dalam pendaftaran ini,” ujarnya pada sosialisasi daring, Senin (12/2/2024).

Prof. Ganefri juga mengingatkan peran penting sekolah dalam membantu para murid dalam proses SNPMB ini.

“Peran sekolah sangat strategis karena sekolah wajib mengisi data sekolahnya di PDSS dan siswa juga wajib melaporkan menyampaikan bagi yang eligible bagi yang diputuskan oleh sekolah masuk pada jalur SNBP ini memenuhi syarat untuk ikut SNBP," ucapnya.

Halaman:
1 2
