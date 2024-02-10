Finalisasi PDSS 2024 Diperpanjang, Sekolah Perhatikan Syarat dan Jadwal Terbarunya

JAKARTA - Panitia SNPMB 2024 masih memberikan kesempatan kepada sekolah yang belum menyelesaikan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Meski jadwal pengisian PDSS oleh sekolah sudah ditutup 9 Februari 2024.

Mengutip keterangan panitia SNPMB, Sabtu (10/2/2024), berdasarkan evaluasi pengisian PDSS hingga penutupan pengisian PDSS pada 9 Februari 2024 pukul 15.00 WIB, ditemukan adanya sekolah yang belum menyelesaikan tahap Finalisasi PDSS.

Hal ini menyebabkan para siswa pada sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS tersebut tidak dapat melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Untuk memberi kesempatan siswa dapat mendaftar SNBP, sekolah yang belum menyelesaikan pengisian PDSS diberi kesempatan melakukan finalisasi dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Sekolah yang diberi kesempatan menyelesaikan pengisian PDSS adalah sekolah yang sudah melakukan finalisasi siswa eligible (tahap ke-2), namun belum menyelesaikan finalisasi kurikulum (tahap ke-3), dan finalisasi nilai (finalisasi akhir pengisian PDSS).