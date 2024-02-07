Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Surabaya

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |06:44 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Surabaya
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Surabaya (Foto: Unesa)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Surabaya. Bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi Negeri ke Universitas Negeri Surabaya atau yang sering dikenal Unesa melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) wajib tahu.

Para calon mahasiswa baru perlu memperhatikan rata-rata nilai rapor karena untuk mengikuti jalur SNBP ini menggunakan rata- rata rapor semester 1-5. Pendaftaran SNBP 2024 akan dibuka pada tanggal 14 - 28 Februari 2024.

 BACA JUGA:

Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Berdiri pada tanggal 19 Desember 1964, universitas ini awalnya dikenal sebagai IKIP Surabaya. Saat ini, Unesa memiliki 7 fakultas yang tersebar dalam dua kompleks kampus.

Nilai rapor Unesa yang dibagikan merupakan hasil survei ke peserta yang pernah lolos mengikuti seleksi SNBP di Unesa sehingga dapat berpengaruh ke faktor lainnya seperti, Indeks Sekolah, Prestasi, Jumlah Kuota dan Keketatan Jurusan.

Berikut ini prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Negeri Surabaya

Pend. Teknik Elektro : 87,13

Seni Rupa : 87,58

Kimia : 88,92

Bahasa Dan Sastra Indonesia : 92,78

Pendidikan Kimia : 88,66

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan : 90,05

Administrasi Negara : 89,09

Pendidikan Tata Busana : 91,57

Pendidikan Teknik Bangunan : 87,50

Pendidikan Administrasi Perkantoran : 93,22

Teknik Listrik : 86,74

Manajemen: 93,98

Bisnis Digital : 93,25

Teknik Mesin : 87,32

Pend. Matematika : 91,91

Pend. Tata Rias : 90,72

Kepelatihan Olahraga : 86,34

Seni Rupa Murni : 86,40

Pendi. Luar Biasa : 87,93

Geografi : 88,99

Sains Data : 86,15

Sosiologi : 92,83

Biologi : 91,42

Teknik Elektro : 89,90

Pendidikan Luar Sekolah : 87,66

Bahasa Jepang : 88,88

Akuntansi : 93,43

Sastra Jerman : 86,51

Manajemen Pendidikan : 91,29

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial : 91,21

Manajemen Informatika : 88,62

Matematika : 91,30

Teknik Mesin : 91,46

Pg-Paud : 90,58

Pend. Akuntansi :88,90

PGSD: 93,92

Ilmu Administrasi Negara : 93,26

Desain Komunikasi Visual : 90,95

Sendratasik : 86,68

Pendidikan Tata Niaga : 88,15

Desain Grafis : 86,56

Pendidikan Teknologi Informasi : 89,19

Psikologi : 93,91

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133695/utbk_2025-sPA4_large.jpg
Panitia SNPMB Kutuk Kecurangan Pelaksanaan UTBK SNBT 2025  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127052/snbt_2025-TIx1_large.jpg
Ada Berapa Jumlah Soal UTBK SNBT 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/65/3105514/beasiswa-fl1c_large.jpg
Kapan Batas Simpan Permanen Akun SNPMB 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101629/snpmb-K5hw_large.jpg
Ini Mekanisme Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/65/3099465/snbp-QTmn_large.jpeg
Cara Cek Kuota Sekolah SNBP 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement