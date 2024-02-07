Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Tidar

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |08:43 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Tidar
Prediksi Nilai Rata-Rata Rapor Lolos SNBP 2024 di Universitas Tidar (Foto: Dokumen PUPR)
JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP 2024 di Universitas Tidar. Universitas Tidar (Untidar) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuka jalur penerimaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 bagi para calon mahasiswanya.

Sebagai salah satu universitas terbaik di kota Magelang, Jawa Tengah, menarik untuk mengetahui berapa prediksi rata-rata nilai rapor agar lolos masuk ke Untidar.

Melansir dari laman resmi Untidar, Rabu (7/2/2024), pada awalnya Untidar merupakan sebuah perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Tidar Magelang (UTM). Kemudian UTM berubah menjadi sebuah perguruan tinggi negeri dengan nama Untidar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014.

Perguruan tinggi ini terdiri dari lima fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tidar adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah Eks-Karesidenan Kedu.

Menurut Unirank 2023, Untidar merupakan universitas negeri terbaik ke-5 di Jawa Tengah dan berada di peringkat 166 skala nasional. Sedangkan menurut Webometrics, Untidar berada di posisi ke-122 universitas terbaik di Indonesia dan ke-5793 di dunia. BAN-PT juga sudah mengakreditasi Untidar sebagai universitas yang terakreditasi “B”.

Untuk itu, mari melihat berapa prediksi nilai rapor untuk masuk ke Untidar jalur SNBP 2024. Informasi ini juga dapat menjadi penting bagi kamu yang tertarik untuk masuk ke universitas tersebut.

Berikut rangkuman Okezone prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP Untidar 2024

