HOME EDUKASI KAMPUS

Simak Cara Mudah Melihat Nomor Pendaftaran SNBP 2024 di Sini

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |16:53 WIB
JAKARTA - Simak cara mudah melihat nomor pendaftaran SNBP 2024 di sini. Setelah mendaftar pada Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2024, para siswa akan diberikan nomor pendaftaran SNBP.

Nomor ini bersifat penting karena akan berperan sebagai identitas para peserta SNBP dalam proses seleksi tersebut. Nomor pendaftaran SNBP adalah nomor unik yang tercantum pada kartu peserta SNBP.

Selain mencantumkan nomor pendaftaran, kartu SNBP juga memuat informasi lain seperti nama peserta, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sekolah asal, tempat tinggal, kampus, dan program studi yang dipilih.

Nomor pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa siswa telah berhasil mendaftar SNBP secara lengkap, tetapi juga akan digunakan untuk memeriksa hasil pengumuman SNBP di masa mendatang. Hasil SNBP dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 26 Maret 2024.

Akan tetapi, masih banyak yang bertanya terkait bagaimana cara melihat nomor pendaftaran SNBP 2024. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut langkah-langkahnya.

Cara Melihat Nomor Pendaftaran SNBP 2024. Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat nomor pendaftaran SNBP 2024:

1. Buka laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/.

2. Pilih opsi 'Masuk' yang terletak di sudut kanan atas halaman.

3. Masukkan alamat email dan password yang Anda gunakan saat mendaftar akun SNBP.

4. Klik tombol 'Masuk' untuk masuk ke akun Anda.

5. Di menu yang tersedia, pilih 'Kartu Pendaftaran'.

6. Unduh kartu pendaftaran dan Anda akan menemukan nomor pendaftaran atau 'Nomor Peserta' pada kartu tersebut.

7. Cetak kartu pendaftaran SNBP dan simpan dengan baik karena merupakan salah satu dokumen penting saat daftar ulang di kampus jika Anda lolos SNBP.

