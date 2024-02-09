Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Uang Saku KIP Kuliah 2024? Ternyata Segini Besarannya

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:14 WIB
Berapa Uang Saku KIP Kuliah 2024? Ternyata Segini Besarannya
Berapa uang saku KIP kuliah 2024 (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Berapa uang saku KIP Kuliah 2024? Ternyata segini besarannya. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah akan kembali tersedia pada tahun 2024.

Program KIP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung siswa lulusan SMA/sederajat yang memiliki prestasi akademik namun menghadapi keterbatasan ekonomi dengan memberikan berbagai bantuan pembiayaan perkuliahan. KIP sendiri telah banyak membantu para mahasiswa dari semua tingkatan.

Melalui KIP Kuliah, para mahasiswa akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta uang saku bulanan untuk kebutuhan hidup. Nantinya, besaran bantuan untuk UKT akan disesuaikan dengan tingkat akreditasi program studi (prodi).

Program KIP bertujuan untuk membantu memudahkan akses pendidikan tinggi bagi siswa yang berprestasi tetapi mengalami kesulitan finansial, dengan memberikan bantuan berupa keuangan yang signifikan.

Akan tetapi, KIP Kuliah hanya tersedia bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi rendah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Lantas, berapa besaran uang saku bulanan yang akan diterima mahasiswa dalam program KIP Kuliah 2024?

Besaran Uang Saku KIP Kuliah 2024

Di dalam program KIP Kuliah 2024, bantuan uang saku bulanan atau biaya hidup akan dihitung berdasarkan hasil Survei Besaran Biaya Hidup dan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

A. Besaran Biaya Hidup atau Uang Saku Bulanan

Bantuan biaya hidup atau uang saku bulanan yang diterima mahasiswa memiliki besaran yang bervariasi tergantung pada klaster daerahnya. Berikut adalah rinciannya:

● Daerah klaster 1: Rp800.000

● Daerah klaster 2: Rp950.000

● Daerah klaster 3: Rp1,1 juta

● Daerah klaster 4: Rp1,25 juta

● Daerah klaster 5: Rp1,4 juta

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
