10 Contoh Proposal Kegiatan Isra Miraj di Sekolah

JAKARTA - 10 contoh proposal kegiatan Isra Miraj di sekolah. Umat Islam biasanya memperingati Isra Miraj setiap tanggal 27 bulan Rajab.

Pada tahun ini, peringatan Isra Miraj jatuh pada Kamis, 8 Februari 2024. Isra Miraj termasuk hari besar agama Islam dan ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.

Isra Miraj adalah peristiwa dipanggilnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui keistimewaannya, Nabi melakukan perjalanan menaiki Buraq dan ditemani Malaikat Jibril dari Makkah ke Masjid Al Aqsa di Palestina.

Dari sana kemudian Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam naik menembus pintu-pintu langit hingga Sidratul Muntaha (Miraj). Isra Miraj sangat istimewa berkat peristiwa yang terjadi dalam prosesnya.

Peristiwa Isra Miraj sangat berharga bagi umat Islam, karena di sinilah Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Azza wa Jalla tentang kewajiban menunaikan sholat lima waktu sehari semalam.

Biasanya dalam peringatan Isra Miraj diadakan berbagai kegiatan berbagai macam yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia seperti pengajian, ceramah dan lain-lain. Selain itu, di berbagai sekolah juga menggelar kegiatan untuk memperingati Isra Miraj.

Berikut ini 10 contoh proposal kegiatan Isra Miraj di sekolah

Contoh Proposal Kegiatan Isra Miraj 1

PROPOSAL KEGIATAN PERINGATAN ISRA MIRAJ 1445 H / 2024 M

I. LATAR BELAKANG

Puji dan Syukur Kami ucapkan ke Hadirat Allah SWT karena telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Melalui proposal ini kami, kami bermaksud memohon bantuan kepada Bapak maupun Ibu sekalian, untuk mendukung terselenggaranya acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 H/ 2024 M dalam bentuk finansial.

Memperingati Isra Miraj sudah menjadi kegiatan rutin yang setiap tahun dilakukan di SMA/SMK. Kegiatan tersebut sebagai media untuk menjalin silaturahmi sekaligus sebagai motivasi untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah SWT. Besar harapan kami semoga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Februari 2024.

II. NAMA KEGIATAN

"Peringatan Isra Miraj 1445 H / 2024 M"

III. TEMA KEGIATAN

Sunnah Nabi Muhammad SAW

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Media silaturahmi keluarga sekolah

Membuka kesempatan bagi siswa dan siswi untuk belajar berorganisasi dalam menyukseskan sebuah acara. Motivasi bagi para peserta untuk meningkatkan diri agar menjadi lebih baik.

Sebagai fasilitator untuk menumbuhkan rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT. Mengisi momentum besar Isra Miraj dengan kegiatan yang bermanfaat.

V. PENYELENGGARA

Acara ini diselenggarakan oleh : OSIS SMA 7 Pangkep

VI. PELAKSANA

Panitia Penyelenggara terdiri dari siswa dan siswi SMA 7 Pangkep

VII. WAKTU DAN TEMPAT

Acara ini Insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Februari 2024

Pukul : 09.00 - Selesai

Tempat : Aula SMA 7 Pangkep

VIII. SASARAN KEGIATAN

Seluruh Siswa dan siswi SMA 7 Pangkep

IX. ACARA HIBURAN

Tausiah

Rebana

Pembacaan Ayat Suci Al Quran

X. KEPANITIAAN

Pelindung: Kepala SMA/SMK

Penasehat:

Penanggungjawab:

Ketua:

Sekretaris:

Bendahara:

Seksi Acara:

Seksi Perlengkapan:

Seksi Konsumsi:

Seksi Humas:

Pembantu Umum:

XI. ANGGARAN/DANA

Dekorasi /Dokumentasi : Rp. 350.000,00

Pembicara : Rp. 300.000,00

Konsumsi Panitia : Rp. 250.000,00

Konsumsi Pembicara Dan Undangan : Rp. 450.000,00

Jumlah : Rp. 1.350.000,00

XII. SUMBER DANA

Dana yang akan kita gunakan bersumber dari : SMA 7 Pangkep

XIII. PENUTUP

Demikian Proposal Kegiatan Isra Miraj ini kami buat. Harapan kami agar kegiatan ini mampu menjadikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Motivasi agar generasi mendatang menjadi lebih baik dari sekarang serta selalu bersemangat untuk mendalami ilmu Islam. Inspirasi bagi seluruh umat Islam umumnya dan khususnya bagi generasi muda untuk selalu berusaha meningkatkan diri dan berusaha untuk selalu mencontoh pribadi Rasulullah SAW.

Contoh Proposal Kegiatan Isra Miraj 2

PROPOSAL KEGIATAN PERINGATAN

ISRA' MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 14XX H

SMA NEGERI 2 PEMATANGNSIANTAR

TAHUN PELAJARAN 20XX/20XX

I. PENDAHULUAN

Memahami Firman Allah QS. Al-Isra' ayat 1, "Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepada-Nya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu cara kita mengingat kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selalu berpegang teguh dalam tali silaturahim dan kesabaran, keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT.

Menyikapi hal tersebut, SMA Negeri 2 Pematangsiantar akan mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj 14XX H yang bertemakan "Dengan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 14XX H Marilah Kita Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moralitas Agar Tercipta Generasi Yang Berakhlak Mulia"

II. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah untuk mempererat jalinan tali silaturrahmi antara warga SMA Negeri 2 Pematangsiantar dan lebih mendalami makna peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya serta meningkatkan kualitas iman dan takwa siswa di SMA Negeri 2 Pematangsiantar.

III. LANDASAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilandasi oleh:

1. Program kurikulum SMA Negeri 2 Pematangsiantar Tahun Pelajaran 20XX/20XX

2. Program OSIS SMA Negeri 2 Pematangsiantar tahun 20XX/20XX

3. Program Rohani Islam (Rohis) SMA Negeri 2 Pematangsiantar tahun 20XX/20XX

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

· Hari/Tanggal :

· Waktu :

· Tempat :

· Penceramah :

V. ACARA

Kegiatan ini selain diisi dengan materi keagamaan, juga akan diisi dengan perlombaan berbagai kreatifitas siswa-siswi SMA Negeri 2 Pematangsiantar di bidang keagamaan seperti lomba Da'i/Da'iyah dan lomba Cepat Tepat.

VI. KEPANITIAAN

Terlampir

VII. PESERTA

Adapun peserta dari kegiatan ini adalah seluruh siswa-siswi muslim di SMA Negeri 2, staf pengajar dan karyawan/ti. Selain itu, juga dihadiri oleh seluruh warga SMA Negeri 2 Pematangsiantar.

VIII. RENCANA ANGGARAN

Terlampir

IX. PENUTUP

Demikian proposal ini disusun, dengan harapan dapat dijadikan media yang menjalin, membina, mempererat tali silaturahmi di antara semua komponen sekolah SMA Negeri 2 Pematangsiantar.

Semoga proposal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Sekolah dan Yayasan agar menyetujui dan mengabulkan pelaksanaan kegiatan ini di SMA Negeri 2 Pematangsiantar tahun pelajaran 20XX/20XX.

Contoh Proposal Kegiatan Isra Miraj 3

PROPOSAL ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 14XX H

ROHIS SMK NEGERI 3 PEMATANGSIANTAR

I. PENDAHULUAN

"Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya (Muhammad SAW) pada malam hari dari Masjidil Haram ke masjid yang amat jauh (Baitul Makdis), yang telah kami berkati sekelilingnya, supaya Kami perlihatkan kepadanya sebagaian ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat." (Q.S. Al Isra ayat 1)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan umat, pimpinan besar Islam, Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta para umatnya yang tetap istikamah terhadap islam hingga akhir zaman nanti. Aamiin.

Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara Isra Mi'raj di SMK Negeri 3 Pematangsiantar. Semoga dari niat yang ikhlas dan lurus hanya kepadanya, serta perjuangan teguh mendapat rida Allah SWT. Insya Allah apa yang telah kami lakukan tidak akan berhenti sampai disini, dan apa yang telah kami capai akan kami pertahankan dan kami kembangkan dengan baik.

Jalan dakwah masih panjang dan berliku, tidak cukup dengan sehari atau dua hari saja. Namun, dengan dukungan semua pihak dan dengan rida Allah SWT. Kami akan berjuang terus menerus.

II. DASAR PEMIKIRAN

· Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tanda tanda orang yang beriman adalah menghargai,membanggakan dan memperingati hari-hari besar agama islam, diantaranya hari besar itu ialah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

· Program kerja ROHIS SMK Negeri 3 Pematangsiantar

· Agenda Kegiatan Tahunan dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

· Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, "Siapa yang taat kepadaku (Rasul), maka ia taat kepada Allah SWT."

III. TUJUAN KEGIATAN

· Menumbuhkan Ukhuwah yang lebih erat dikalangan pelajar

· Menjalin silaturahmi antar siswa-siswi dan guru agar terciptanya keharmonisan

· Mengenalkan lebih dalam lagi makna Isra Mi'raj kepada siswa-siswi SMK Negeri 3 Pematangsiantar

· Bentuk dari syiar agama Islam

· Mengajak para pelajar untuk bersifat akhlak mulia seperti Rasulullah SAW

IV. TEMA KEGIATAN

"Dengan memperingati Isra Mi'raj Mari kita tingkatkan Iman dan Taqwa dalam menggapai prestasi"

V. BENTUK KEGIATAN

1. Pembukaan

2. Penampilan Marawis SMK Negeri 3 Pematangsiantar

3. Sambutan

4. Lantunan salawat (hadroh)

5. Mauizhotul Hasanah

6. Penutup

VI. TARGET JAMAAH

· Seluruh siswa-siswi SMK Negeri 3 Pematangsiantar

· Para guru, staf, dan karyawan SMK Negeri 3 Pematangsiantar

· Undangan untuk siswa sekolah lain:

- SMK Negeri 1 Pematangsiantar

- SMK Negeri 2 Pematangsiantar

- SMA Negeri 4 Pematangsiantar

- SMA Negeri 5 Pematangsiantar

VII. WAKTU PELAKSANAAN

· Hari :

· Tanggal :

· Tempat :

VIII. Lampiran lampiran

· Lampiran 1 : Susunan Kepanitian

· Lampiran 2 : Susunan Acara Kegiatan

· Lampiran 3 : Rencana Anggaran Biaya

IX. Harapan Kami

Semoga dengan adanya acara seperti ini dapat menjadi pembelajaran untuk kami dan dapat meningkatkan semangat berjihad di jalan Allah SWT serta dapat mempererat ikatan tali silaturrahmi antar siswa maupun seluruh dewan guru.

Untuk itu kami memohon doa dan restu kepada semua pihak yang tergabung dalam kegiatan ini terutama dari pihak sekolah dan pembina. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Aamiin Allahumma aamiin.

X. PENUTUP

Demikianlah proposal kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 14XX H/20XX M ini dibuat. Menjadi sebuah harapan besar bagi kami semoga berbagai pihak dapat berpartisipasi, terlebih lagi dapat memberikan dukungan dan bantuan, baik moral maupun material terhadap iktikad baik kami untuk menyelenggarakan kegiatan kegiatan selanjutnya.

Kami menyadari dalam pembuatan proposal ini masih ada kekurangan. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat membuat proposal dengan lebih baik. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak yang terkait, kami ucapkan terima kasih.