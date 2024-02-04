Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tutup AICIS 2024: Menag Sebut RI Jadi Laboratorium Studi Agama, Bisa Atasi Krisis Kemanusiaan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |00:41 WIB
Tutup AICIS 2024: Menag Sebut RI Jadi Laboratorium Studi Agama, Bisa Atasi Krisis Kemanusiaan
Menag Tutup AICIS 2024 (Foto: Dokumentasi Humas)
A
A
A

SEMARANG - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menutup Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-23 di UIN Walisongo Semarang pada Sabtu 3 Februari 2024 malam.

Ajang diskusi tahunan ini mengundang para pakar dan pimpinan agama dari dalam dan luar negeri.

Forum ini berlangsung selama empat hari, 1-4 Februari 2024, dengan tema Redefining the Roles of Religion in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice, and Human Rights.

Menag minta para akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dapat memberikan arah kajian yang humanis dengan berpijak pada hasil-hasil riset dunia Islam yang mumpuni. Menurutnya, agama tidak hanya sebagai sumber ketenangan spiritual, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam masyarakat.

“Harus disadari bahwa dalam menghadapi krisis kemanusiaan, perlu ada upaya serius untuk merekonseptualisasi peran agama agar lebih inklusif, responsif, dan progresif,” kata Menag yang akrab disapa Gus Men di Hotel Padma, Semarang, Sabtu (3/2/2024) malam.

Untuk menghadirkan peran agama dalam menjawab krisis kemanusiaan, lanjut Gus Men, ada sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian para akademisi PTKI. Pertama, pentingnya memahami peran agama dalam krisis kemanusiaan.

“Agama sejatinya bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana keyakinan tersebut memberi sumbangan nyata dalam mengatasi krisis kemanusiaan,” katanya.

"Saat ini, pesan Agama Kemanusiaan telah menggema dari Indonesia dan Asia Tenggara, untuk dunia yang sedang berduka atas krisis kemanusian yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah," lanjutnya.

Kedua, pentingnya memahami ajaran agama sebagai sumber gerakan kemanusiaan bersama. Menurutnya, gerakan nyata menerjemahkan nilai agama perlu melibatkan pendekatan holistik yang memadukan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan praktis masyarakat yang terkena dampak.

"Upaya konkret dalam merespons krisis kemanusiaan yang bisa dilakukan misalnya mobilisasi sumber daya agama, promosi kolaborasi antaragama untuk perdamaian, dan advokasi perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia," kata Gus Men.

.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108//menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182834//prof_ariawan_gunandi-AFa7_large.jpg
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/330/3182298//menag_nasaruddin_umar-vj1I_large.jpeg
Menag Beberkan Makna Syukur, Ajaran Utama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181640//riwayat_pendidikan-PdTU_large.jpg
Mengulik Pendidikan Zahaby Gholy, Striker Asal Bekasi yang Jadi Tumpuan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178623//mendikdasmen-4Jgk_large.jpg
Mendikdasmen Dorong Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178500//menag_nasaruddin_umar-LAaw_large.jpg
Jadi Kado Hari Santri, Presiden Prabowo Setuju Pembentukan Ditjen Pesantren
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement