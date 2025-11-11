Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |11:53 WIB
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law' (Foto: IG Ariawan Gunadi)
A
A
A

JAKARTA  -  Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., terus mengukir prestasi. Prof Ariawan kembali membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan hingga mendapatkan penghargaan. 

Ketua Yayasan Tarumangara itu mendapatkan anugerah Inspiring Young Leader in Education and Law dalam ajang Kita Award 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Prof. Ariawan dalam mendorong kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, serta kiprahnya dalam pengembangan ilmu hukum Internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam sambutannya, Prof. Ariawan menyampaikan rasa syukur dan tekad untuk terus berkontribusi bagi bangsa.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh sivitas akademika,  yayasan Tarumanagara dan masyarakat Indonesia. Ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus berinovasi, membangun karakter, dan meneguhkan nilai integritas dalam dunia pendidikan dan hukum Internasional,” ujar Prof. Ariawan Gunadi,  Selasa (11/11/2025).

Sebagai sosok akademisi muda yang visioner, Prof. Ariawan Gunadi dikenal aktif memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan, sektor industri, dan pemerintah. Di bawah kepemimpinannya, Yayasan Tarumanagara terus menegaskan peran strategisnya sebagai yayasan yang memiliki nilai I ntegrity, Professionalism, dan Entrepreneurship.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184075//presiden_prabowo_subianto-5Yr1_large.jpg
Prabowo: Uang Koruptor Kita Kejar Agar Anak-Anak Kita Pintar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184055//prabowo_subianto-ACgp_large.jpg
Prabowo Bertekad Perbaiki Semua Sekolah, Pendidikan Investasi Masa Depan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183845//komisi_yudisial-Gf4D_large.jpg
Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183190//highend-Scu2_large.jpg
Penghargaan The Alpha Under 40 2025 Jadi Pembuktian Insan Muda Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181640//riwayat_pendidikan-PdTU_large.jpg
Mengulik Pendidikan Zahaby Gholy, Striker Asal Bekasi yang Jadi Tumpuan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180040//mnc_guna-APqi_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia Raih Penghargaan The Finance Award 2025 dengan Predikat Sangat Bagus
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement