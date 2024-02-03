Hari Persaudaraan Manusia Sedunia, Ini Pentingnya Bahasa Kemanusiaan untuk Kawan Disabilitas

JAKARTA - Majelis Hukama Muslimin (MHM) Kantor Cabang Indonesia menekankan pentingnya penggunaan bahasa kemanusiaan. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Persaudaraan Manusia Sedunia bersama kawan disabilitas.

"Urusan kemanusiaan bicaralah dengan bahasa kemanusiaan, jangan dengan bahasa kelompok. Kalau sudah berangkat dari kelompok tidak akan sampai pada esensi kemanusiaan, sebab yang dicari adalah perbedaan," ujar Anggota Komite Eksekutif MHM pusat TGB M Zainul Majdi di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

BACA JUGA: 20 Kampus Terbaik di Indonesia versi Webometrics Januari 2024

Dia mengatakan peringatan hari persaudaraan bersama kawan disabilitas sebagai bentuk penggunaan bahasa kemanusiaan dalam merangkul dan menghormati keberadaan mereka.

Menurutnya penggunaan bahasa kemanusiaan sebagai hal penting.

"Kalau dengan bahasa kemanusiaan, pedihnya manusia di manapun berada menjadi kesedihan kita," kata dia.

TGB menjelaskan kegiatan bersama kawan disabilitas menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi Majelis Hukama Muslimin untuk menjangkau kelompok yang selama ini cenderung terabaikan, termarginalkan, dan menjadi korban konflik.