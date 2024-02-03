Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Persaudaraan Manusia Sedunia, Ini Pentingnya Bahasa Kemanusiaan untuk Kawan Disabilitas

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |17:51 WIB
Hari Persaudaraan Manusia Sedunia, Ini Pentingnya Bahasa Kemanusiaan untuk Kawan Disabilitas
Hari Persaudaraan Manusia Sedunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hukama Muslimin (MHM) Kantor Cabang Indonesia menekankan pentingnya penggunaan bahasa kemanusiaan. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Persaudaraan Manusia Sedunia bersama kawan disabilitas.

"Urusan kemanusiaan bicaralah dengan bahasa kemanusiaan, jangan dengan bahasa kelompok. Kalau sudah berangkat dari kelompok tidak akan sampai pada esensi kemanusiaan, sebab yang dicari adalah perbedaan," ujar Anggota Komite Eksekutif MHM pusat TGB M Zainul Majdi di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Dia mengatakan peringatan hari persaudaraan bersama kawan disabilitas sebagai bentuk penggunaan bahasa kemanusiaan dalam merangkul dan menghormati keberadaan mereka.

Menurutnya penggunaan bahasa kemanusiaan sebagai hal penting.

"Kalau dengan bahasa kemanusiaan, pedihnya manusia di manapun berada menjadi kesedihan kita," kata dia.

TGB menjelaskan kegiatan bersama kawan disabilitas menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi Majelis Hukama Muslimin untuk menjangkau kelompok yang selama ini cenderung terabaikan, termarginalkan, dan menjadi korban konflik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement