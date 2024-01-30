Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berkat Publikasi Ilmiah, UI Raih Predikat Institusi Terproduktif di Indonesia versi Nature Index

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:26 WIB
Berkat Publikasi Ilmiah, UI Raih Predikat Institusi Terproduktif di Indonesia versi Nature Index
Berkat Publikasi Ilmiah, UI Raih Predikat Institusi Terproduktif di Indonesia (Foto: UI)
JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) meraih predikat institusi terproduktif di Indonesia Nature Index, setelah sebelumnya UI juga telah mendapatkan penghargaan awal tahun ini dari The Conversation Indonesia sebagai institusi terproduktif karena penulisan artikel ilmiah populer dari para akademisinya,

Nature Index adalah open-source database mengenai afiliasi penulis yang bertujuan melacak kontribusi mereka pada sebuah artikel penelitian. Selain unggul di antara institusi pendidikan, UI juga unggul di lembaga riset.

Menurut Direktur Riset dan Pengembangan UI Munawar Khalil, Nature Index dalam pemeringkatannya, tidak hanya menjadikan kuantitas riset sebagai ukuran, tetapi juga melihat seberapa besar kontribusi peneliti dalam sebuah penelitian.

Jika sebuah penelitian dikerjakan oleh puluhan peneliti, tentu kontribusi yang diberikan masing-masing peneliti lebih kecil dibandingkan penelitian yang dikerjakan oleh dua atau empat orang. Karena itu, kuantitas bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam Nature Index.

“Meski sebuah institusi menerbitkan banyak riset, namun jika kontribusi peneliti kecil, tentu nilai Share-nya juga kecil. Oleh sebab itu, UI terus mendorong para penelitinya agar semakin banyak artikel penelitian yang mampu menembus jurnal-jurnal terbaik dunia, sehingga kontribusi UI di kancah internasional semakin besar,” ujar Khalil dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tahun ini, UI mengalami kenaikan signifikan pada nilai share (sebaran kontribusi) penelitian, yakni dari 1,18 menjadi 3,52. Nilai share tersebut diperoleh dari 16 artikel UI di jurnal internasional berkualitas tinggi yang terbit pada periode 1 September 2022–31 August 2023.

Nature Index menetapkan 145 jurnal di bidang ilmu pengetahuan alam dan kesehatan sebagai acuan untuk penilaian artikel riset. Jurnal-jurnal tersebut dipilih berdasarkan reputasinya oleh kelompok peneliti independen.

Sebanyak 16 artikel UI yang merupakan luaran hasil penelitian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik, masuk di dalam empat subject riset, yakni Biological Sciences, Chemistry, Health Sciences, dan Physical Sciences. UI mengalami kenaikan nilai Share untuk subject Health Sciences (dari 0,28 menjadi 0,56) dan Physical Sciences (0,8 menjadi 2,85). Keenam belas artikel tersebut.

