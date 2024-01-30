Inilah Alasan Kenapa Kucing Suka Makan Cicak

JAKARTA - Inilah alasan kenapa kucing suka makan cicak menarik untuk dikupas. Apalagi, saat ingin memakannya, kucing suka menunjukkan kepada majikannya dalam hal ini manusia sebagai tanda hadiah.

Lantas apa penyebabnya? Ini alasan kenapa kucing suka makan cicak dikarenakan salah satu hewan reptil yang mudah dibunuh. Apalagi, bagi kucing liar cicak sangat mudah ditangkap serta menjadi makanannya.

Apalagi saat berhasil menangkap mangsanya, sangat sulit untuk mengambilnya, karena naluri berburunya yang primitif.

Selain itu alasan kenapa kucing mau memangsa cicak adalah karena secara naluri, hewan tersebut memang mangsa alaminya. Alhasil saat melihat cicak, tentu kucing jadi tertarik.

Tapi apakah berbahaya kucing makan cicak? Padahal kucing bisa memakan kadal. Namun faktanya kadal terbilang berbahaya bagi kucing.Hal ini bisa terjadi jika kadal yang dimakannya ternyata terjangkit parasit atau penyakit. Kucing juga bisa terinfeksi.