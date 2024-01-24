Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Begini Cara Kucing Menjelajahi Dunia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:43 WIB
Ternyata Begini Cara Kucing Menjelajahi Dunia
Cara Kucing Menjelajahi Dunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata begini cara kucing menjelajahi dunia. Kucing diketahui telah berbaur dengan kehidupan manusia sejak 5.000 tahun SM.

Hal ini diketahui dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus. Sejak zaman 3.500 SM, orang Mesir Kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen.

Lalu bagaimana kucing bisa menjelajahi dunia? Simak informasinya di bawah ini.

Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Saat kucing menjelajahi dunia, dia menggunakan panca indera yang sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi, dunia kucing dan dunia manusia tentunya berbeda. Dari segi hidung hingga ekor, kucing juga merasakan dunia dengan cara yang sangat berbeda-beda.

Dilansir dari laman resmi national geographic, pada Rabu, (24/1/2024), biasanya kucing menggunakan panca indera sama seperti manusia yang selalu menggunakan panca indera untuk mencium, melihat, merasa, sentuhan dan lain-lain.

Perlu diketahui, memiliki panca indera yang begitu mirip dengan manusia maka hidup kita akan lebih harmonis dengan teman hewan berbulu imut.

Berikut cara kerja Kucing menggunakan panca indera.

 BACA JUGA:

Penglihatan

Kucing menggunakan penglihatan untuk melihat dunia di sekitarnya dan memburu camilan atau makanan. Namun perbedaan antara mata manusia dan mata kucing membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda.

Meskipun ketelitian kucing dalam menerkam dalam kegelapan mungkin membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki kacamata penglihatan malam, kucing memang membutuhkan cahaya. Namun penglihatan malam manusia sangat lemah, kegelapan adalah waktu bagi kucing untuk bersinar. Evolusi jutaan tahun telah membuat banyak kucing lebih mungkin aktif dan berburu saat senja dan fajar.

Halaman:
1 2
