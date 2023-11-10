Ini Alasan Cicak Suka Diam-Diam Merayap

JAKARTA- Berikut ini alasan cicak suka diam-diam merayap yang jarang orang tahu. Dalam hal ini cicak yang terkadang tidak mengeluarkan suara saat berada di atas dinding rumah. Hal inilah yang membuat penghuni tersebut tidak mengetahui adanya cicak.

Lantas alasan cicak suka diam-diam merayap? Ternyata beberapa hewan memiliki sifat berhati-hati saat berada dalam lingkungan berbeda. Salah satunya merayap diam dam saat mencari mangsa seperti nyamuk ataupun serangga lainnya.

Dengan merayap secara perlahan tanpa ada suara tidak membuat mangsa yang diincar kabur bahka bisa langsung ditangkapnya. Seperti diketahui, pada telapak kaki cicak terdapat rambut-rambut sangat kecil yang dinamakan spatulae. Jumlahnya mencapai miliaran, kumpulan dari sekitar 1000 spatulae yang disebut setae.

Gaya lekat telapak kaki cicak bersumber dari gaya tarik listrik antara molekul permukaan dinding dengan molekul seta (gaya Van der Waals).

Kaki cicak bisa terlepas dari dinding ketika cicak membuat sudut antara seta dengan dinding, sehingga gaya lekat antara seta dan dinding mengecil.

Sementara dalam buku E-Modul Biologi Dasar Berbasis STEM oleh Bea Hana Siswatikelompok peneliti dari Universitas California Berkeley menemukan ada sekitar 500 ribu bulu halus pada telapak kaki cicak dengan panjang yang bervariasi antara 30-130 mikrometer.