HOME EDUKASI KAMPUS

Dear Mahasiswa, Ini Tips Jitu Melamar Kerja

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:39 WIB
Dear Mahasiswa, Ini Tips Jitu Melamar Kerja
Dear Mahasiswa, Ini Tips Jitu Melamar Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Para mahasiswa diberi pembekalan dan pengetahuan mengenai tips jitu melamar kerja.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi program Praktisi Mengajar di IPB University, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

IPB University mengundang salah satu pakar komunikasi strategis, Fardila Astari Rachmilliza untuk berbagi kepada mahasiswa dalam workshop tips melamar kerja.

Direktur Komunikasi Rajawali Foundation Fardila mengungkapkan dalam dunia profesional, interaksi dengan berbagai individu dan kepatuhan terhadap aturan korporat menjadi hal yang sangat penting.

Menurutnya, setiap industri memiliki pedoman dan norma yang berbeda karena para profesionalnya berasal dari latar belakang pendidikan dan edukasi yang beragam.

“Saat memasuki dunia korporasi, perbedaan dalam budaya perusahaan sangat kentara, terutama dalam buku panduan mengenai budaya korporat,” ungkapnya seperti dilansir laman IPB, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Terkait tips sukses melamar kerja, Fardila menyampaikan satu strategi jitu agar lamaran kerja bisa diterima. Strategi itu adalah dengan membawa proposal selama wawancara sebagai langkah yang sangat efektif.

“Pendekatan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan terhadap perusahaan, serta memungkinkan kita memberikan solusi konkret terhadap potensi permasalahan yang dihadapi perusahaan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
