HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Mentereng Thomas Lembong yang Disebut Gibran di Debat Cawapres 2024

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:00 WIB
Riwayat Pendidikan Mentereng Thomas Lembong yang Disebut Gibran di Debat Cawapres 2024
Riwayat Pendidikan Mentereng Thomas Lembong yang Disebut Gibran di Debat Cawapres 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan mentereng Thomas Lembong yang disebut Gibran di debat Cawapres 2024.

Nama Thomas Trikasih Lembong atau akrab disapa Tom Lembong disebut beberapa kali oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pemilihan Presiden 2024 pada Minggu, (21/1/2024) malam di JCC Senayan, Jakarta.

Nama Tom Lembong viral usai disebut oleh Gibran karena dinilai memberi contekan sebuah pertanyaan untuk Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Selain itu, Gibran juga menyebut nama Tom Lembong saat mengangkat isu Lithium Ferro Phosphate (LFP).

Tom Lembong merupakan Co Captain Tim Nasional Pemenang Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas Amin).

Thomas Lembong lahir pada 4 Maret 1971 dan pernah menjabat sebagai menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut ini akan dibahas riwayat pendidikan mentereng Thomas Lembong yang disebut Gibran di debat Cawapres 2024.

Halaman:
1 2
