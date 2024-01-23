Terganggu Bau Gas Kimia dari Pabrik Chandra Asri, Siswa SD di Cilegon Dipulangkan

CILEGON - Kegiatan belajar mengajar terganggu akibat bau gas kimia yang ditimbulkan dari PT Chandra Asri di Cilegon, Banten beberapa hari ini akibatnya sejumlah siswa terpaksa dipulangkan lebih awal.

Kepala SDN Kepuh Sahri mengatakan telah memulangkan siswa siswinya lebih awal pada pukul 10.00 WIB yang seharusnya pulang pada pukul 12.00 WIB.

"Makin lama baunya sangat menyengat, padahal udah pake masker tetapi tetap aja bau, makannya anak-anak tidak nyaman belajar," katanya di Cilegon, Banten, Selasa (23/1/2024).

Dia mengatakan bau menyengat ini mulai dirasakan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, padahal untuk jarak pabrik ke sekolah sekitar 4 kilometer, namun bau kimia tersebut masih dapat tercium.

"Pada saat pembelajaran tentu sangat mengganggu sekali, anak-anak juga tidak nyaman karena posisi sekolah kita menghadap ke barat jadi ada angin yang masuk ke ruangan itu keciumnya engga enak banget," katanya.