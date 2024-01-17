Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Biaya Kuliah UI Jalur SNBT dan SNBP 2024

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:41 WIB
Segini Biaya Kuliah UI Jalur SNBT dan SNBP 2024
Biaya Kuliah UI Jalur SNBT dan SNBP 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biaya kuliah UI jalur SNBT dan SNBP 2024 menarik untuk diketahui. Informasi ini penting untuk diketahui para calon mahasiswa berencana mendaftar ke Universitas Indonesia (UI) lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Sudah menjadi sebuah rahasia umum jika UI menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang paling diminati oleh para calon mahasiswa.

Melansir data dari Webometrics per Juli 2023, Rabu (17/1/2024), Universitas Indonesia menempati peringkat 1 perguruan tinggi di Indonesia. Mengacu pada data tersebut, tidak heran mengapa UI menjadi salah satu perguruan tinggi yang begitu diminati oleh para calon mahasiswa.

Bagi beberapa individu, biaya perkuliahan meman menjadi pertimbangan penting ketika mereka memilih mendaftar ke sebuah perguruan tinggi. Biaya UKT juga dapat bervariasi tergantung pada Program Studi (Prodi) yang dipilih.

Saat ini belum ada informasi resmi terkait berapa biaya kuliah UI pada jalur SNBT dan SNBP pada Tahun Ajaran (TA) 2024, sehingga akan mengacu pada biaya UKT UI pada TA 2023/2024.

Menurut Keputusan Rektor UI Nomor 402/SK/R/UI/2023, UKT di Universitas Indonesia dibagi menjadi 11 kelas. Penetapan besaran UKT mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayai mereka.

UI menerapkan sistem pembayaran yang dinamakan Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B). Dalam sistem pembayaran ini, UKT yang dibayarkan per semester disesuaikan dengan kemampuan finansial dari penanggung biaya masing-masing mahasiswa sehingga setiap mahasiswa memiliki besaran BOP yang berbeda-beda.

Besaran UKT di UI dikelompokkan menurut jenis program studi, seperti sains dan teknologi (Saintek), termasuk kedokteran, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan, serta rumpun sosial dan humaniora (Soshum).

Melansir dari laman https://ukt.ui.ac.id/, berikut rincian tarif pendidikan UKT Universitas Indonesia jalur SNBP dan SNBT untuk TA 2023/2024:

1 2 3
