Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal Leni Sophia Heliani, Wanita Pertama Jadi Guru Besar UGM Bidang Geodesi Fisis

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |12:02 WIB
Mengenal Leni Sophia Heliani, Wanita Pertama Jadi Guru Besar UGM Bidang Geodesi Fisis
Mengenal Leni Sophia Heliani, Wanita Pertama Jadi Guru Besar Bidang Geodesi Fisis (Foto: UGM)
A
A
A

JAKARTA - Leni Sophia Heliani berhasil menjadi guru besar wanita pertama di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang Geodesi Fisis.

Wanita dengan titel Prof. Ir. Leni Sophia Heliani, ST., M.Sc. D.Sc. IPU ini dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Geodesi Fisis pada Fakultas Teknik UGM belum lama ini.

Dengan dikukuhkannya Leni sebagai guru besar sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya guru besar wanita dalam bidang geodesi fisis di Indonesia. Selain Leni, guru besar di bidang ini di Indonesia baru ada Prof. Dr. Ir. Joenil Kahar dari ITB.

Tak hanya itu, wanita kelahiran Garut 53 tahun silam ini juga menjadi guru besar Geodesi kedua di UGM. Sebelumnya Prof. Ir. Trias Aditya Kurniawan Muhammad, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU dikukuhkan sebagai guru besar Geodesi pertama di UGM pada 17 Januari 2023 lalu.

“Capaian Guru Besar di Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik pada dasarnya adalah ketentuan Allah SWT dan atas dukungan dan pertolongan berbagai pihak yang sangat baik dan mulia,” tutur Leni.

Pidato pengukuhannya berjudul Geodesi Fisis Dalam Optimalisasi Penyediaan Informasi Geospasial Dasar Sebagai Referensi Pembangunan Berkelanjutan.

Leni menjelaskan, geodesi fisis merupakan bidang ilmu yang fokus untuk merepresentasikan bentuk dan ukuran bumi fisis dan variasinya seiring dengan waktu berdasarkan pada data gayaberat/praktisnya gravitasi.

Sementara, penentuan geoid merupakan salah satu kajian utama dalam bidang ilmu geodesi fisis selain juga mempelajari dinamika bumi berdasarkan data gaya berat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124922/ugm-CBd8_large.jpg
Penjelasan UGM soal Polemik Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119503/ugm-Erg1_large.jpg
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/65/3111188/wamenkeu-jXwH_large.png
Wamenkeu Anggito Abimanyu Dikukuhkan sebagai Guru Besar UGM, Kenang Masa Jadi Asisten Peneliti Ayah Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement