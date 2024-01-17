Mengenal Leni Sophia Heliani, Wanita Pertama Jadi Guru Besar UGM Bidang Geodesi Fisis

Mengenal Leni Sophia Heliani, Wanita Pertama Jadi Guru Besar Bidang Geodesi Fisis (Foto: UGM)

JAKARTA - Leni Sophia Heliani berhasil menjadi guru besar wanita pertama di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang Geodesi Fisis.

Wanita dengan titel Prof. Ir. Leni Sophia Heliani, ST., M.Sc. D.Sc. IPU ini dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Geodesi Fisis pada Fakultas Teknik UGM belum lama ini.

Dengan dikukuhkannya Leni sebagai guru besar sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya guru besar wanita dalam bidang geodesi fisis di Indonesia. Selain Leni, guru besar di bidang ini di Indonesia baru ada Prof. Dr. Ir. Joenil Kahar dari ITB.

Tak hanya itu, wanita kelahiran Garut 53 tahun silam ini juga menjadi guru besar Geodesi kedua di UGM. Sebelumnya Prof. Ir. Trias Aditya Kurniawan Muhammad, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU dikukuhkan sebagai guru besar Geodesi pertama di UGM pada 17 Januari 2023 lalu.

“Capaian Guru Besar di Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik pada dasarnya adalah ketentuan Allah SWT dan atas dukungan dan pertolongan berbagai pihak yang sangat baik dan mulia,” tutur Leni.

Pidato pengukuhannya berjudul Geodesi Fisis Dalam Optimalisasi Penyediaan Informasi Geospasial Dasar Sebagai Referensi Pembangunan Berkelanjutan.

Leni menjelaskan, geodesi fisis merupakan bidang ilmu yang fokus untuk merepresentasikan bentuk dan ukuran bumi fisis dan variasinya seiring dengan waktu berdasarkan pada data gayaberat/praktisnya gravitasi.

Sementara, penentuan geoid merupakan salah satu kajian utama dalam bidang ilmu geodesi fisis selain juga mempelajari dinamika bumi berdasarkan data gaya berat.