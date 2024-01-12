Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mahfud MD Janji Permudah Penerbitan Akreditasi Lembaga Pendidikan Sekelas Pesantren

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |16:54 WIB
Mahfud MD Janji Permudah Penerbitan Akreditasi Lembaga Pendidikan Sekelas Pesantren
Mahfud MD di Jatim (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD mengatakan lembaga pendidikan semacam pesantren bakal menjadi perhatian khusus ke depannya oleh Pemerintah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mempermudah pemberian akreditasi terhadap lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.

Calon Wakil Presiden yang juga mantan santri itu menjelaskan, alumni pondok pesantren harus mampu mempunyai daya saing yang lebih dari sekolah formal. Mendukung cita-cita tersebut, Cawapres Mahfud berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kepada pondok pesantren untuk menunjang aktivitas pendidikan.

"Kita akan memberikan akreditasi secara lebih mudah kepada lembaga pendidikan seperti pesantren, mendirikan universitas, madrasah yang diakreditasi oleh negara, mendapatkan bantuan laboratorium, Itu pesantren berhak," ujar Mahfud di Bangil, Jumat (12/1/2024).

Seperti diketahui, pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD telah merumuskan strategi terkait pemberdayaan pondok pesantren. Ganjar Pranowo menilai santri mempunyai potensi untuk pengembang ekonomi nasional.

Ganjar menjelaskan, pengembangan ekonomi lewat potensi santri itu dapat dilakukan misalnya di sektor peternakan, pertanian, hingga perkebunan, yang saat ini sektor tersebut juga menjadi penyumbang devisa negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement