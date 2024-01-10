Ini Contoh dan Ketentuan Foto SNPMB 2024 agar Tak Salah Unggah

JAKARTA - Ini contoh dan ketentuan foto SNPMB 2024 agar tak salah unggah.

Dalam rangkaian Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024, calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri (PTN) bisa melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Bagi sekolah, tahap registrasi akun SNPMB 2024 dibuka mulai 8 Januari hingga 8 Februari 2024. Sedangkan untuk siswa tahap registrasi akun dibuka mulai 8 Januari dan ditutup pada 15 Februari 2024.

Sementara, setiap calon mahasiswa yang sedang melakukan registrasi akun SNPMB harus mengunggah foto terbaru juga, lho.

Berikut ini contoh dan ketentuan foto SNPMB 2024 agar tak salah unggah:

Ketentuan dan Cara Unggah Pasfoto SNPMB 2024:

- Pasfoto harus berukuran 4 cm x 6 cm dengan resolusi minimal 200px x 300px (+250 dpi) dan rasio aspek 2:3.

- Pasfoto harus berwarna dengan latar belakang polos berwarna apa saja.

- File pasfoto harus bertipe JPG/JPEG.

- Ukuran file pasfoto minimal 40 KB, dan maksimal 100 KB.

- Orientasi pasfoto harus vertikal/portrait.

- Posisi badan dan kepala harus tegak sejajar menghadap kamera.

- Kualitas foto harus tajam dan fokus.

- Tidak boleh ada bagian kepala yang terpotong, dan wajah tidak boleh tertutupi ornamen.

- Kepala harus terletak di tengah secara horizontal.