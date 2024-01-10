JAKARTA - Ini 7 jurusan kuliah IPA yang jarang ada hitung-hitungannya. Pasalnya, dalam berhitung harus bisa berkonsentrasi. Sayangnya tidak semua orang pintar dalam bidang menghitung.
Berikut ini 7 jurusan kuliah IPA yang jarang ada hitung-hitungannya:
1. Biologi
Jurusan biologi identik dengan mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, mulai dari mikroorganisme sampai hewan terbesar.
Jadi, jurusan ini lebih banyak menghapal daripada menghitung. Mata kuliah yang dipelajari bermacam-macam, di antaranya genetika, perkembangan hewan atau tumbuhan, konservasi, rekayasa genetik, sel makhluk hidup, dan masih banyak lagi.
Salah satu prospek kerja lulusan biologi adalah menjadi peneliti di berbagai bidang. Meskipun tidak banyak hitungan, yang penting harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, suka mengobservasi, dan teliti, ya.
2. Sistem Informasi
Sekilas, sistem informasi mirip dengan teknik informasi atau ilmu komputer karena sama-sama berhubungan dengan teknologi.
Namun, sebenarnya ketiga bidang tersebut berbeda. Sistem informasi menggabungkan antara ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen.
Jadi tidak hanya hitung-hitungan yang dipelajari, tapi juga proses bisnis dalam suatu perusahaan. Data-data dan proses tersebut dirancang menjadi sistem yang perusahaan butuhkan. Prospek kerja lulusan sistem informasi antara lain sebagai network administrator, system analyst, atau data analyst.