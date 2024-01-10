Advertisement
HOME EDUKASI

Gerakan Pelajar Indonesia Mendunia, PPID Siap Wujudkan Misi Indonesia Emas 2045

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:39 WIB
Gerakan Pelajar Indonesia Mendunia, PPID Siap Wujudkan Misi Indonesia Emas 2045
Gerakan Pelajar Indonesia Mendunia. (Foto: dok PPID)
A
A
A

JAKARTA - Di era globalisasi dan pertukaran informasi yang bebas seperti saat ini, kompetisi tak hanya terjadi di lingkup lokal atau nasional, melainkan juga global.

Dalam konteks tersebut, "Gerakan Pelajar Indonesia Mendunia", sebuah inisiatif monumental oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) tidak hanya menjadi sebuah program, namun juga sebuah jembatan bagi pelajar Indonesia untuk berkompetisi dan berkembang di pentas dunia.

Hamzah Assuudy Lubis selaku Koordinator PPI Dunia menyampaikan awal mula terbentuknya program ini dalam sambutanya, “Program ini memiliki tujuan yang monumental, yaitu untuk membekali pelajar Indonesia dengan keterampilan, pengetahuan, dan jaringan yang dibutuhkan agar sukses di kancah global, sembari memberikan manfaat positif bagi pembangunan Indonesia”.

“Oleh sebab itu PPI dunia sebagai tempat komunikasi, edukasi, dan kontribusi bagi generasi muda untuk Indonesia Emas, lalu tercetuslah pembentukan Gerakan Pelajar Indonesia Mendunia,” ungkap Hamzah.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut hal positif dengan diadakannya acara hari ini, karena gerakan ini mendukung Indonesia Emas 2045 untuk menjadi ekonomi terbesar ke empat di dunia.

Halaman:
1 2 3
