17 Kampus Beasiswa LPDP Ini Tanpa Dipungut Biaya Pendaftaran

JAKARTA - Kampus beasiswa LPDP tanpa dipungut biaya pendaftaran menarik untuk diketahui. Beasiswa LPDP yaitu salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di luar negeri.

Biasanya, biaya pendaftaran kampus luar negeri rata-rata memiliki biaya sekitar Rp1 juta-Rp2 juta tergantung dari negara dan kampus.

Melansir Instagram @kobieducation, Selasa, (9/1/2024), bagi para mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di luar negeri tidak ingin mengeluarkan biaya yang begitu besar, ada beberapa kampus tidak memberikan biaya pendaftaran sehingga dapat memberikan LoA gratis.

Berikut kampus beasiswa LPDP tanpa dipungut biaya pendaftaran

Arab Saudi

1. King Abdulaziz University

2. King Saud University

Finlandia

3. Helsinki University

4. Aalto University

5. Oulu University